Se realizó con éxito la Cámara Gesell del niño de 10 años

Sábado, 2 de septiembre de 2023

"Cómo toda declaración que se hace en Cámara Gesell fue muy bien cuidada", dijo la fiscal Andrea González respecto al testimonio del niño de 10 años quien fue encontrado semanas atrás golpeado y sedado en un descampado de un barrio capitalino.

La fiscal señaló que el viernes finalmente pudo contar lo ocurrido el pasado 3 de agosto en el barrio Loma Alta.



"Fue una declaración espontánea en la que recordó los detalles del hecho del que resultara víctima y dio muchos detalles que no se pueden ventilar porque hacen al éxito de la investigación. Si bien no hay imputados aún, al ser un anticipo jurisdiccional es una prueba irrepetible por eso se notifica a la defensa oficial y a la fiscal de la causa", comentó González.



Durante la Cámara Gesell estuvieron presentes la juez de Garantías, Agrasso; la asesora de Menores, Moreno; el querellante, Hermindo González; la defensora oficial penal, Sánchez Peralta, y la fiscal de investigación, Andrea González.



"Se sumará como prueba lo declarado en Cámara Gesell a las periciales médicas para conocer el tipo de agresión del cual fue víctima. Dar características de los agresores o sus nombre será importante", dijo al respecto desde la querella, González.



El caso

El 3 de agosto pasado, cerca de las 21, la familia de un niño de 10 años inició una desesperada búsqueda por el barrio Loma Alta. El chico salió junto a sus dos hermanitos menores a jugar al fútbol en la canchita que está cerca de su casa. Los hermanos volvieron pero el niño no, por lo que comenzó a preocupar a sus padres. Vecinos se sumaron a su búsqueda.



Cerca de las 23:30, uno de ellos lo localizó en un descampado ubicado a unos 200 metros de la canchita donde había ido a jugar.



El niño estaba inconsciente con una remera en la boca, con el torso desnudo y lastimado.