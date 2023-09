Un niño herido por un ladrón

Sábado, 2 de septiembre de 2023

Un ladrón forzó la puerta con un destornillador y al entrar se encontró con el nene de 11 años. El chico tiene tres puntos de satura en su cabeza porque lo golpeó con ese objeto.



En una vivienda ubicada por calle Saavedra al 1200 de la capital provincial, un motochorro atacó a un menor. El delincuente quedó filmado por cámaras de seguridad de la zona. Vecinos aportaron el material fílmico a las autoridades policiales.



Las cámaras de seguridad en el barrio Antártida Argentina de la ciudad capital registraron el avance de un hombre a bordo de una motocicleta Honda Wave, color azul, sin patente que se dirige a un domicilio sin dudar. Con un destornillador violentó la puerta de acceso a la casa e ingresó dejando su moto estacionada en la calle. A los pocos minutos, se lo vio salir con una valija y escapó del lugar.



El hecho trasciende en no más de diez minutos. En grupos de whatsApp de los vecinos compartieron características del motochorro. Algunos aseguran no haberlo visto antes por el barrio, aunque no descartan que tenga vinculación con otros delitos ocurridos días atrás.



En el video se lo ve actuar solo, pero no descartan que haya estado un cómplice esperándolo en otra esquina.



El ataque

"Fue cerca de las 9:30. Lo que sabemos es que con un destornillador el ladrón forzó la puerta y al entrar se encontró con el nene de 11 años. El chico tiene tres puntos de satura en su cabeza porque lo golpeó con ese objeto", dijo a diario época una vecina quien pidió preservar su identidad a miedo de represalias.



"Unos momentos antes salió de la casa su mamá, quien llevó a sus otros dos hijos a la escuela. Pensamos que la estaba observando y creyó, quizás, que no había persona en la casa. El menor quiso defenderse, pero le atacó con el destornillador", contó la mujer.



"Estamos en alerta los vecinos. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que avisamos de estas situaciones. Hay robos como en todos lados, pero no así de entrar a la vivienda después de haber salido la dueña de la casa", dijo la vecina preocupada.



El malviviente atacó al niño quien intentó evitar por sus medios que se lleve pertenencias de la vivienda. Sin embargo fue en vano.



El delincuente a quien logró ver su rostro, lo golpeó en la cabeza y lo dejó herido y temeroso de que algo malo le pueda ocurrir.



En una valija cargó un termo, un tubo de gas y cuchillos que sacó de la cocina. Pero antes de irse le habría dicho "voy a volver y quiero plata".



La madre arribó a los pocos minutos y encontró a su hijo malherido. Pidió ayuda al 911.



A la zona llegó una ambulancia y personal policial de la Comisaría Quinta que actuó de oficio.



"La causa fue caratulada como supuesto robo simple", dijo una fuente oficial a este medio.



El niño fue llevado en ambulancia al Hospital Pediátrico en el que recibió las atenciones médicas necesarias.



"Sabemos que quedó con mucho miedo. La madre solo fue a un par de cuadras, a la escuela que está cerca a dejar a sus hermanitos. No podemos dormir. Quedamos preocupados por esto", aseguró la vecina.



Autoridades policiales cuentan con filmaciones del hombre quien se moviliza en la moto con casco colocado, que ingresa y sale del domicilio.



Es por ello que al cierre de esta edición analizaban otros videos a fin de lograr identificar al sospechoso.



En la Comisaría Quinta por razón de jurisdicción continúan con las actuaciones.