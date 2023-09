Suspendieron al portero que amenazó a un niño Viernes, 1 de septiembre de 2023 Suspendieron al portero de la Escuela Nº 10 “Remedios de Escalada de San Martín”, luego de que un grupo de padres lo denunciaron por amenazar con un cuchillo a un niño de 6 años.









J M, padre que denunció en la justicia al portero, comentó que los tutores “están entre preocupados y muy molestos”. Reconoció que “la directora no tiene la potestad de decirle que no entre a una persona, que es peligrosa para los niños y tenemos que esperar a que pase algo para que intercedan y eso es realmente triste”.El tutor comentó que su hijo de seis años “está bien”, pese a reconocer que “no quería volver, más que nada por el mal recuerdo de volver el martes y verlo de nuevo” después de los hechos que denunció el padre. “Aparentemente, no volvería hasta que se resuelva la situación”, dijo, pero aseguró que “si vuelve, voy a iniciar todas las acciones legales para que no esté en contacto con mi hijo y creo que todos los padres me van a acompañar”.