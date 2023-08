Hijo de Policía prófugo e imputado por abuso a un niño Jueves, 31 de agosto de 2023 Se trata del principal sospecho del ataque al menor de 10 años en un descampado. El acusado O.F. está prófugo. En tanto liberaron al único detenido de la causa. Quedó en libertad el único detenido por el caso del menor de 10 años que secuestraron e intentaron abusar sexualmente en un descampado del barrio Costa Esperanza de la ciudad de Corrientes el pasado 31 de Julio.



Se trata de un joven identificado como O. F. quien había sido aprehendido e imputado por el delito de "abuso sexual agravado por el concurso de más de dos personas en grado de tentativa y rapto en concurso real".



Es por ello que la fiscal Andrea González, así como la querella y la asesora de menores solicitaron la prisión preventiva por la gravedad del hecho. Sin embargo al cumplirse los plazos y al no ser identificado por la víctima en la rueda de reconocimiento realizada la semana pasada en el Juzgado ubicado por calle Pellegrini 1050, tuvieron que liberarlo y es probable que sea desvinculado de la causa.



Ahora la justicia se centra en la búsqueda de un prófugo a partir del testimonio de la víctima y de su padre. Ambos dieron detalles de las características físicas del principal sospechoso.





Este sujeto es buscado desde el inicio de la pesquisa, e incluso se realizó un allanamiento en su casa pero no lograron hallarlo.



“Me resulta muy extraño que cada vez que la Policía obtiene el dato del paradero de este joven para detenerlo, llamativamente huye. Me parece que se está filtrando la información de los operativos policiales”, afirmó el abogado querellante Hermindo González.



Cabe recordar que el caso que conmocionó a Corrientes ocurrió el pasado 31 de julio, alrededor de las 21.15 en el barrio Costa Esperanza.



"Estaba jugando con el hermano más chico de 7 años. Primero estuvo en la cancha, detrás de la iglesia, y después prácticamente en la vereda de la casa", contó su padre. "El nene no fue violado, pero sí hubo un intento de abuso".



"Cuando termina de jugar acompaña a un amigo hasta su casa y "cuando estaba regresando le perdimos el rastro", sostuvo.



En ese momento comenzó la búsqueda por el barrio y lograron dar con el nene "gracias a una vecina que contó lo que estaba pasando", detalló en declaraciones a la prensa.



El menor fue encontrado al lado de una casa, en un monte, semiatado en las manos, con una bolsa de nylon blanca y tenía la remera metida en la boca.



De urgencia lo llevaron inconsciente hasta la sala de atención primaria el barrio Esperanza. Intentaron reanimarlo y no hubo caso, por lo que pidieron un móvil y fue trasladado al Hospital Pediátrico. Vecinos reaccionaron e intentaron quemar la casa de uno de los supuestos agresores y se registró un enfrentamiento con la Policía.