Habilitan fiscalización médica virtual para licencias de salud

Jueves, 31 de agosto de 2023

En el marco del proceso de modernización del Estado, instruido por el gobernador Gustavo Valdés, el Gobierno de Corrientes habilita desde este 1 de septiembre el turnero online y de fiscalización médica virtual para licencias por razones de salud.



A través de este innovador sistema, desde cualquier localidad, a través de los distintos soportes digitales (teléfono, PC, notebook) con conectividad, y en su domicilio el agente de la administración pública provincial puede iniciar el trámite de licencia por razones de salud.



Se trata de una alternativa que convive con el sistema vigente para el otorgamiento del beneficio. Su puesta en funcionamiento no implica la extinción del protocolo actual.



La presentación se realizó este miércoles por la mañana, en el Salón Verde de Casa de Gobierno. Estuvo a cargo de los ministros de Educación Práxedes Ytatí López, y de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini.



Los detalles de la implementación y los pasos del sistema fueron explicados por directora general de Personal de la Provincia Candy Heppner y el subdirector de Reconocimientos Médicos dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Martín Nazarenus.



El sistema se opera a través de la https://recibodigital.corrientes.gob.ar/, que dispone el agente de la administración pública provincial en la página web del Gobierno de Corrientes https://www.corrientes.gob.ar/



Los pasos



1 Una vez cumplida por el agente la obligación de dar aviso al lugar de trabajo de acuerdo con el régimen estatutario que le resulte aplicable, y luego de obtener el correspondiente certificado del médico tratante, el agente deberá gestionar la solicitud del turno virtual a través de la página del recibo de sueldo digital (https://recibodigital.corrientes.gob.ar/), a la que ingresará con el usuario y contraseña correspondiente al mismo; donde tendrá que declarar un número de teléfono celular de contacto y la información relacionada con la licencia solicitada.



2 El agente debe tener en cuenta que, una vez solicitado el turno a través del sistema de recibo digital, en adelante se le cursará una comunicación al correo electrónico vinculado con su usuario de dicho sistema, por lo tanto deberá verificar frecuentemente su casilla de correo electrónico, ya que se le informará si debe concurrir a realizar la constatación con el médico fiscal de su localidad, o si debe aguardar la comunicación telefónica del personal dependiente de la Subdirección de Reconocimientos Médicos.



3 Al momento de la comunicación telefónica deberá aportar la documentación médica que justifique la patología que padezca y el tiempo de reposo laboral solicitado, procediendo al envío de fotografías y/o archivos adjuntos de tales documentos. En esa oportunidad el médico fiscal determinará la necesidad o no de que el agente se presente para realizar una evaluación médica de constatación en forma presencial.



4 Finalizada la comunicación telefónica el agente recibirá en su casilla de correo electrónico declarado en su recibo digital y el Departamento de Personal correspondiente en el correo oficial, las diferentes actas que se generen respecto de la licencia solicitada y/o el plazo en que deberá cumplimentar los requerimientos que se le hagan a fin de culminar con el procedimiento de gestión de licencia.



Importante



Toda gestión de atención a través de la modalidad online, será respetando el circuito previamente establecido. Las líneas telefónicas utilizadas por la Subdirección de Reconocimientos Médicos para la gestión de turnos online, no estarán disponibles para futuras llamadas o envíos de documentación una vez cumplido el procedimiento antes mencionado.



El presente procedimiento es aplicable únicamente a la gestión de Turnos Online para la Fiscalización Médica Virtual por parte de la Subdirección de Reconocimientos Médicos y no modifica los procedimientos ni plazos establecidos por los diversos Regímenes de Licencias.



Rivas Piasentini: “Herramienta ágil, con tecnología de punta”



Al dirigirse a los presentes en el Salón Verde, el ministro Marcelo Rivas Piasentini expresó que estas acciones se enmarcan dentro de los ejes de políticas públicas que lleva adelante el gobernador Gustavo Valdés respecto a la modernización del estado, señalando que la Provincia ofrece de esta manera una “herramienta dinámica y ágil, con tecnología de punta” para que los empleados públicos activos no tengan de ahora en más que trasladarse a conseguir un turno médico para gestionar una licencia por enfermedad.



“Este sistema se comenzará a implementar a partir del 1 de septiembre y van a poder acceder todos los empleados públicos activos de la provincia que tienen acceso al sistema de recibo de sueldo digital, que presenta una tasa de uso cercana al 97%”, detalló el titular de la cartera de Hacienda.



A su vez, el ministro comentó que esta metodología posibilitará contar con estadísticas actualizadas en esta temática e informó que junto al ministerio de Salud Pública “estamos encarando un trabajo que en breve será presentado, a fin de generar un programa de seguimiento para agentes públicos con patologías recurrentes o de larga duración”.



Práxedes López celebró el “paso cualitativo a



mayor modernidad y eficiencia del estado”



A su turno, la ministra Práxedes López, en nombre de los docentes correntinos, celebró este “paso cualitativo apuntando a mayor modernidad y eficiencia en los servicios del estado”.



La funcionaria provincial señaló que el mayor volumen de licencias se otorgan en el sector docente y con esta metodología “estamos atendiendo un reclamo permanente para lograr turnos que no sean de manera presencial”, teniendo en cuenta que, ante una enfermedad “no pueden trasladarse ni hacer el trámite de manera presencial al estar en una situación vulnerable”.