Valdés inauguró Salón de Usos Múltiples en una Iglesia

Jueves, 31 de agosto de 2023

El gobernador Valdés inauguró este martes en la localidad de San Isidro un nuevo Salón de Usos Múltiples en la Iglesia San Isidro Labrador. Allí además realizó la entrega de un electrocardiógrafo para el Centro de Salud Municipal.





Finalizando una extensa jornada de inauguraciones en Esquina, Pueblo Libertador y San Isidro, el gobernador Gustavo Valdés inauguró un Salón de Usos Múltiples con baños en la Iglesia de esta última localidad.



Cerca de las 17 y 30, Gustavo Valdés se hizo presente junto con el intendente, Carlos Martínez, los ministros del Gabinete provincial, legisladores provinciales y nacionales, secretarios y subsecretarios e intendentes de localidades vecinas, en la Iglesia San Isidro Labrador quienes fueron recibidos por el sacerdote Rodrigo Vélez para la habilitación del nuevo SUM.



Al iniciar su discurso, el gobernador Gustavo Valdés expresó inicialmente que “teníamos el compromiso de colaborar con la iglesia, nuestra iglesia, y veíamos si el sueño era construir un salón, un submúltiple al lado de la iglesia” y a la vez remarcó que “porque vamos a misa, pero también tenemos que tener actividades que se desarrollan a lado de la iglesia y para eso el desafío era justamente hacer este SUM y lo logramos”.



Seguidamente, Valdés destacó que “creo que estamos marchando, el problema es cuando estamos quietos, no avanzamos y yo creo que estamos avanzando” y agregó que “Goya tiene una característica, Goya conjuntamente con Empedrado, debe ser uno de los lugares que tiene más territorio, pero también que tiene más población rural y las poblaciones rurales se van congregando en núcleos, parajes y así van naciendo ciudades”.



En referencia a lo anteriormente expresado, el Gobernador recordó que “San isidro era un conglomerado un tiempo y de repente comenzamos, y hoy es una población cada vez más importante, lo mismo lo era Colonia Carolina y Pueblo Libertador” y agregó que “hoy vemos que tienen otra dimensión, pero hay que estar atentos fundamentalmente los intendentes, el intendente de San Isidro, el intendente de Goya, porque son los parajes los que verdaderamente también contienen a nuestra población”.



Además, Gustavo Valdés remarcó que “la iglesia es un lugar de fe, es un lugar donde rezamos, nos recomendamos a Dios, pero también es un lugar donde nosotros tenemos organización y que cuando nosotros la pasamos mal o por las inclemencias del tiempo, también asistimos a esos lugares” y añadió que “no solamente a curarnos el alma, sino a refugiarnos en esos momentos, una responsabilidad del Estado que nosotros podamos estar ayudando, asistiendo y organizando”.



“Así que, para mí, cumplir este compromiso que siempre me tuvo muy preocupado, transmitirle al padre anterior, que siempre decía, ya viene, llegó, y cumplimos” y al dirigirse al Intendente le expresó: “El acompañamiento provincial a lo que necesite San Isidro, ya sé que está la avenida y que es una promesa, estoy afligido porque no veo hecha la avenida, pero tenemos que afrontar la entrada a la localidad, que era uno de los compromisos que va a costar unos pesos, pero no importa”.



Por último, Valdés les manifestó que las puertas del Gobierno de Corrientes están siempre abiertas para todos y esa alegría que hoy tenemos con estas obras le sacamos el sufrimiento a mucha gente con el cajero automático por ejemplo que ya no va a tener que pagar tanto por ir a otra ciudad”.



Carlos Martínez, Intendente de San Isidro



Al dirigirse a los presentes, el intendente de San Isidro, Carlos Martínez manifestó su alegría cuando dijo que “muy contento por la inauguración del Salón para esta comunidad y que es muy importante para la Capilla de San Isidro” y luego agregó que también la parte de sanitarios que hizo el Gobierno y muy contento de estar trabajando con el Gobernador, por los proyectos que se realizan y se cumplen como la habilitación de los cajeros y el Salón que ahora estamos inaugurando”.



Entrega de un Electrocardiógrafo



El Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud Pública, hizo entrega de un electrocardiógrafo para el Centro de Salud Municipal.