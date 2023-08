Tras el femicidio de Alba un abrazo pidiendo Justicia

Martes, 29 de agosto de 2023

Esta mañana se concretó un abrazo simbólico en el Hospital Juan Pablo II donde Alba Ricotti trabajaba. Encabezaron la manifestación su hermana Teresa Ricotti y el abogado Rudy Pérez.

Teresa Ricotti, hermana de Alba Ricotti, y Rudy Pérez, abogado de la Asesoría Jurídico Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, dialogaron con los medios sobre el abrazo simbólico y suelta de globos que se concretó esta mañana en pedido de justicia por el femicidio de Alba.



Rudy Pérez sostuvo "la causa está muy avanzada. Estamos confiados de que este mismo año podamos tener un juicio. Tenemos pruebas contundentes del femicidio y confiamos en que la Justicia va a dictar la perpetua al imputado", señaló en contacto con el móvil de época.



Por su parte Teresa relató "el caso de Alba fue el primer caso de femicidio del 2023. Ocurrió el 26 de enero con el desenlace el día 29 con el fallecimiento de Alba después de tres días de agonía en el hospital Escuela con el 80 por ciento de su cuerpo quemado", detalló.



"La tragedia ocurre cuando ella da el punto final a la expareja. Reacciona de manera inesperada, la lleva a un lugar detrás de la casa, la rocía con alcohol y la prende fuego delante de su hija", describió Teresa.



"Estamos acá en su segunda casa porque ella pasaba más tiempo en el hospital, en el sector de Laboratorio trabajando en un sector crítico con niños", indicó a la vez que resaltó "hoy me acompaña la gran familia del Pediátrico y agradezco a todos", señaló.



"Si me piden un deseo, deseo ver a mi hermana entrar a mi casa, pero no se puede. Quiero que descanse en paz una vez que esta persona tenga una condena", expresó.



EL FEMICIDIO



Cansada de los maltratos de su marido, Alba Ricotti quiso poner fin a su relación con Daniel Acevedo. Luego de pensarlo durante años, tomó valentía y se juntó con él para comunicarle la decisión, pero el desenlace fue terrorífico.



El hombre la llevó a la fuerza hasta el fondo de la vivienda, la roció con alcohol y la prendió fuego. Alba agonizó durante tres días y finalmente el domingo 29 de enero por la mañana falleció en el hospital Escuela.



El femicidio lo presenció la hija que ambos tienen en común, de tan solo 12 años: "Ella vio cuando la prendió fuego y empezó a gritar `¡fuego, fuego!´ hasta que llegaron los vecinos", contó Teresa.



Alba ingresó al Hospital Escuela de Corrientes con el 80% de su cuerpo quemado.



Cuando arrestaron a su agresor le dijo a la policía que Alba tomaba pastillas porque su salud mental estaba muy inestable y sostuvo que en verdad la mujer había intentado suicidarse. Sin embargo, esto último quedó descartado, ya que su hija lo desmintió cuando declaró ante las autoridades.