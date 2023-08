Denuncian el abuso sexual a una nena de seis años

Martes, 29 de agosto de 2023

La pequeña fue internada a causa de lesiones en sus partes íntimas. Un alumno de quinto grado habría cometido el delito en un baño del colegio N°404.



Los padres de una nena de seis años denunciaron que su hija fue abusada sexualmente en el baño de la escuela N°404 "Doctor Eduardo Wilde", en la capital provincial, en la que cursa estudios en primer grado del turno tarde.



El presunto agresor sexual sería un alumno de quinto grado, según manifestaciones que la víctima habría expuesto primero ante sus familiares y luego ratificado ante una psicóloga.



Como consecuencia del ilícito, la niña permanecía ayer internada en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, al cual ingresó el pasado jueves 24.



En la División de Delitos Contra la Integridad Sexual tomaron una denuncia penal caratulada como "supuesto abuso sexual con acceso carnal", presentada por los papás de la menor.



Ayer, familiares y tutores realizaron una manifestación frente a la escuela en pedido de explicaciones a los directivos.



En el lugar interrumpieron el tránsito, quemaron cubiertas y debió interceder la Policía.



"Esto no tiene que volver a pasar y mucho menos dentro de una institución educativa. Exijo justicia", dijo la madre de la nena, en un escrito difundido en su cuenta de la red social Facebook.



La mujer dio a conocer un relato de cómo habrían sucedido los hechos en la siesta del jueves, en el sector de sanitarios de la institución educativa, ubicada en avenida Patagonia casi La Paz del barrio Cacique Canindeyú.



El jueves "a las 14:30, aproximadamente, ella y una compañerita pidieron permiso a su maestra para ir al baño pero no les dejó, le dijo que vaya sola. Ella fue al baño y escucha que alguien entra, pensó que se trataba de alguna compañerita", dijo la mamá.



Luego, "cuando empujan la puerta, era un nene de quinto. Ella le dijo que no podía entrar al baño de las mujeres. Él le tapó la boca y le metió algo (sic); ella logró zafarse (sic) y corrió para su salón".



Según dichos de la madre, la niña "queda asustada, pálida y la maestra no se dio cuenta que estaba mal, no nos llamó ni a mi ni a su papá. Al salir de la escuela, mi nena le dice al papá que le dolía mucho su parte íntima".



Tras ello, acudieron al hospital en el que constatan "un desgarro". A partir de esa prueba médica, la pequeña "habla con la psicóloga y cuenta lo que pasó".



Ante ese panorama, "hacemos la denuncia, pero la denuncia nunca llegó al Ministerio de Educación. El día viernes, la escuela dio clases normalmente". Ante esto la mujer expuso que las autoridades de la escuela no demostraron hacia ellos solidaridad o preocupación.



Actúa la Justicia de Menores. A la vez intervendría un gabinete psicopedagógico, mientras hay resguardo del niño que estaría señalado como autor del abuso.