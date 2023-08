Valdés criticó a Massa: "Es candidato a presidente el que lleva mal la economía"

Martes, 29 de agosto de 2023

El primer mandatario correntino Dr Gustavo Valdés habló ante la Prensa antes de ingresar para presidir la reunión de ECO+Vamos Corrientes.



"Los anuncios de Massa son parte del Plan Platita, ojalá que les sirva a quienes la reciben porque no alcanza el dinero. Hoy no tenemos presidente ni vice solo tenemos un ministro de economía que es candidato a presidente pero no puede frenar la inflación", dijo.



"Es parte del plan platita, pero ojalá que le sirva al que recibe los recursos", dijo antes de ingresar a la reunión con todos los socios de ECO +Juntos por el Cambio para diagramar la campaña de la candidata a presidente de la Nación, Patricia Bullrich.



En ese sentido, el mandatario arremetió contra Massa: "Está mal la economía y el que es candidato a presidente es el que lleva mal la economía, por más que tratemos de disimularlo".



Y agregó: "Hoy no tenemos presidente, tenemos un ministro de Economía que es candidato, que es presidente. Y está ausente el presidente y la vicepresidente".



Al ser consultado si hay un acuerdo entre Javier Milei y Sergio Massa para marginar a Bullrich de un posible balotaje, Valdés indicó que "son especulaciones".



Por otra parte, habló de las elecciones que se realizarán el 22 de octubre y señaló que Juntos por el Cambio debe "mejorar la performance y hay que comenzar a movilizar". "Tenemos elecciones en 9 comunas, así que hay que trabajar mucho", recordó.