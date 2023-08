Un feroz incendio arrasó con un depósito abandonado Lunes, 28 de agosto de 2023 Según señalaron el lugar se encontraba deshabitado y se presume que el incendio fue de manera intencional ya que no había conexión de luz.

En la madrugada se generó un foco ígneo en un edificio ubicado en la ruta 5 a la altura del kilómetro 3, en el barrio Parque Cadenas. Según señalaron el lugar se encontraba deshabitado y se presume que el incendio fue de manera intencional ya que no había conexión de luz.



Los bomberos voluntarios de la ciudad de Corrientes fueron alertados cerca de las 5.20 de la madrugada del domingo a través de un llamado al 911 de la policía. Al llegar al lugar, se encontraron con el feroz incendio que arrasaba por todo el sitio en el que había una gran cantidad de contenedores de aceite y mangueras, hecho que complicó sofocar el incendio.



Una gran cantidad de humo salía por las ventanas del galpón, lo que complicaba la labor de la brigada de bomberos voluntarios. Pero al cabo de unas horas pudieron controlarlo. Solo se registraron pérdidas materiales y no se determinó quiénes fueron los responsables del incendio.



Daniel Bertorello, comandante de bomberos voluntarios de la ciudad de Corrientes, dijo que “era un lugar abandonado, sin luz ni muebles. Solo había tambores con mangueras y aceite quemado. Nos costó extinguir las llamas, pero finalmente pudimos controlarlas”.



Lo que llamó la atención fue que en el lugar solo había contenedores y mangueras, no contaba con conexión de energía eléctrica para que se generara un cortocircuito. Por lo tanto, se presume que el incendio fue intencional.