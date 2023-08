Definen la pena al menor por golpear al playero

Lunes, 28 de agosto de 2023

Será en un "juicio de cesura" fijado por la Justicia Porteña para los días 28 y 29 de agosto. El agresor, Carlos Manuel A., permanece con prisión domiciliaria.



Nueve meses y diez días después de que la Justicia declaró culpable por "lesiones gravísimas" al menor acusado de golpear al playero Arturo López; esta semana, el juez subrogante del Juzgado de 1ª Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº11 de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Villanueva, definirá el monto de la pena que le corresponde al condenado, quien permanece en prisión domiciliaria.



Según pudo saber Infobae, la cantidad de años de cárcel que deberá cumplir Carlos Manuel A., que al momento del hecho era menor de edad, se definirá en un "juicio de cesura" fijado para los días 28 y 29 de agosto en una de las salas de audiencia del edificio del Poder Judicial porteño ubicado en la calle Suipacha 150. La primera de las dos jornadas comenzará este lunes a las 10.



La brutal y cobarde agresión contra López ocurrió el 19 noviembre de 2021 cerca de las 17, en el garaje de la calle Moreno al 800, cuando el playero fue increpado por un adolescente que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.



Las cámaras de seguridad mostraron cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, caminó hacia la cabina de cobro y golpeó a Arturo de forma sorpresiva. López recibió el impacto en el lado izquierdo de la cara, lo que provocó que cayera inconsciente e impactara fuertemente contra el suelo.



Según determinó la Justicia, las lesiones cerebrales que sufrió la víctima tienen alta probabilidad de irreversibilidad, con pérdida de la palabra y de la comprensión, enfermedad corporal ciertamente incurable e inutilidad permanente para el trabajo.



Recién cuando el video se difundió en los medios, siete días más tarde del ataque, el caso se comenzó a investigar. Hasta ese momento, el atacante ni siquiera estaba identificado.



Para cuando la Policía fue a buscarlo, ya era tarde. El menor escapó ayudado por su familia. Hasta el día de hoy, su padre y su madre siguen justificando el hecho y le endilgan a la víctima una actitud agresiva que, durante el juicio, no fue refrendada por testigos ni se observa en cámaras de seguridad.



Carlos Manuel A. pasó 154 días prófugo. Fue ocultado de la Justicia durante varios meses en el interior del país. Cuando faltaba solo una semana para que cumpliera los 18 años, fue entregado a las autoridades. A pesar de la oposición de la fiscalía y de la querella, que es llevada adelante por la ex esposa de Arturo, a principios de junio, el agresor fue beneficiado con prisión domiciliaria.



De esta manera se llegó al juicio que comenzó el 9 de noviembre y que el 18 encontró su primera resolución. El proceso a Carlos A. fue el primer juicio oral contra un menor de edad en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.



Desde el ataque, la vida de Arturo y su familia cambió radicalmente. El hombre debió someterse a un proceso de rehabilitación para luchar contras las secuelas neurológicas que le dejó el golpe. Desde hace casi dos años, la cotidianeidad de los López cambió por completo: tanto su ex mujer Mirian Luna, como sus dos hijas, están abocadas al cuidado del hombre.



Sus hijas contaron en varias entrevistas que ha mostrado avances, pero siempre se encargaron de aclarar que saben que no será nunca más la misma persona. Hasta hace un mes, López iba al gimnasio y hacía terapia ocupacional. Si bien podía mantener una conversación, en ocasiones se mostraba algo desorientado y de repente perdía el hilo de la charla.



"Hace un mes, aproximadamente, estuvo internado nuevamente en terapia intensiva. Ahora, regresó a la casa y sigue con la rehabilitación diaria, ya que va todos los días a la clínica. Su evolución iba bastante bien, pero después de esa nueva internación hizo un retroceso", contó a este medio Mirian Luna.