"Bullrich logró mejorar la labor de las fuerzas federales"

Lunes, 28 de agosto de 2023

"Se necesita una persona con autoridad y efectivamente ella ha sido una gran ministra de Seguridad. Creo que la palabra que eligió para esta segunda etapa que es ORDEN, da un claro mensaje al electorado" dijo el Dr. Yamandú Barrios.





El Dr. Yamandú Barrios, compartió sus análisis y perspectivas de cara a las próximas elecciones generales en Argentina. En sus declaraciones, expresó un firme respaldo a la candidatura de Patricia Bullrich, a quien considera la opción más destacada entre los tres candidatos.



Barrios enfatizó la importancia de retomar acciones que no se pudieron llevar a cabo en las PASO, con la excepción de la ciudad de Buenos Aires. Subrayó que Patricia Bullrich, en su opinión, representa la mejor elección dentro del espacio de Juntos por el Cambio y es la candidata que puede liderar de manera efectiva los cambios que el país necesita.



En relación a otros candidatos, el Dr. Barrios manifestó críticas. Se refirió a Sergio Massa, actual Ministro de Economía, y señaló que actualmente es Ministro de Economía dice que va a terminar con una inflación que ni ahora puede". También mencionó a Javier Milei diciendo mencionado: "Dice que va hacer un fuerte cambio en Argentina y en todo el tiempo que estuvo como Diputado no hizo nada".



Barrios elogió el historial de Patricia Bullrich como Ministra de Economía y destacó sus propuestas consideradas prometedoras. En particular, resaltó su desempeño como Ministra de Seguridad, un área en la que logró cohesionar y mejorar la labor de las fuerzas federales, marcando un antes y después en su funcionamiento. El Dr. Barrios también destacó el enfoque de Bullrich en la palabra "ORDEN", que según él, refleja las necesidades actuales del país y su capacidad para implementar cambios significativos y coherentes.