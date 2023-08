Murió otro motociclista arrollado por camión

Lunes, 28 de agosto de 2023

Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido y la moto iba por delante del pesado transporte, cuando intentó ingresar a la ciudad. En esa zona ya ocurrieron varios siniestros viales que costaron vidas humanas.

Un hombre de alrededor de 70 años que circulaban junto a otra persona en una motocicleta perdió la vida el sábado por la tarde tras agonizar varias horas, luego de haber sido atropellado por un camión que no logró esquivar a tiempo la maniobra de ingreso a la ciudad del motociclista sobre Ruta 14. El compañero de viaje de la víctima salvó su vida de milagro tras arrojarse al asfalto un par de segundos antes. Es la segunda víctima en un mes en el mismo lugar.



El siniestro se registró alrededor de las 10:20 del sábado. Los protagonistas fueron un camión Scania con semienganchado perteneciente a la empresa Transportes Müller, conducido por un hombre de 47 años, proveniente de la provincia de Misiones, y una motocicleta Motomel 110 al mando de Ramón Víctor Verón, de 70 años, acompañado de otro hombre de 41 años, sobre Ruta Nacional N°14 y avenida Circunvalación Sur.



Todo parece indicar que la motocicleta y sus dos ocupantes venían sobre la Ruta 14 en el mismo sentido de norte a sur y varios metros por delante del camión, cuando repentinamente intentaron ingresar a la ciudad, pero la velocidad a la que se desplazaba, y habrían frenado abruptamente. El camionero habría intentado esquivarlos y terminó arrollando a la motocicleta y su conductor, ya que el acompañante alcanzó a arrojarse del rodado hacia uno de los laterales, poniéndose a salvo de las ruedas del pesado vehículo.



Ramón Víctor Verón, al mando de la motocicleta, no corrió con la misma suerte y terminó atrapado bajo el camión cuyas ruedas pasaron por encima de sus piernas arrastrando su cuerpo varios metros por delante dejándolo muy mal herido, con varias fracturas expuestas en sus miembros inferiores, pero todavía con vida.



De inmediato llegaron al lugar las unidades de rescate y emergencias médicas que atendieron a las víctimas y las trasladaron al hospital. También, efectivos policiales y de la Dirección de Tránsito Municipal para realizar un desvío hacia un camino alternativo debido a la alta congestión de vehículos que se produjo en la zona a causa del siniestro.



Verón fue hospitalizado en estado grave y cerca de las 15 los médicos confirmaron su fallecimiento. En el lugar del accidente trabajó personal de la División Pericias para tratar de establecer responsabilidades en el accidente. Hace dos semanas, y muy cerca de este mismo lugar, otro motociclista perdió la vida en similares circunstancias y no es el primer caso que sucede sobre esa franja de la Ruta Nacional 14.



En lo que va del año 2023 ya son 107 las víctimas fatales en siniestros viales en Corrientes. En el área de capital fallecieron 17 personas, mientras que en el interior son 90 las víctimas que perdieron la vida, un alto porcentaje de estas circulaban en motocicleta.