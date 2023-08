Valdés inauguró 45 cuadras de pavimento

Sábado, 26 de agosto de 2023

El gobernador Gustavo Valdés, este viernes, dejó habilitadas 45 cuadras de pavimento asfaltico en el barrio Pueblito de Buenos Aires de la ciudad de Corrientes.



En la oportunidad, el mandatario destacó el trabajo con el intendente Eduardo Tassano para "juntos seguir transformando a la ciudad". A su vez, destacó la buena administración de los recursos provinciales para "dar respuestas a la gente", que en este caso implico una inversión de 402 millones de pesos, y defendió la importancia de la obra pública, apuntando a una mejor calidad de vida de los vecinos.



El mandatario Provincial realizó la inauguración, en la intersección de las calles Pizzurno y Paunero, acompañado del vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; del intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; del ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; del presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; y del presidente del Consejo Deliberante, Alfredo Vallejos, junto a otras autoridades.



La pavimentación y repavimentación de concreto asfáltico con cordón cuneta abarcan 45 cuadras en los barrios General Madariaga y Pueblo Buenos Aires de la ciudad de Corrientes. El paquete estructural comprende la ejecución de 35 cuadras de pavimento nuevo, donde en una primera etapa, se había ejecutado obras de cordón cuneta, enripiado de calles y 10 cuadras de repavimentación de concreto asfáltico.



“Ésta es una respuesta esperada durante años, con plata puesta fundamentalmente por la Provincia y con la colaboración de la Municipalidad de Corrientes”, manifestó en un comienzo el gobernador, en relación a las obras de urbanización inauguradas.



En este aspecto, Valdés detalló que el Gobierno de Corrientes realizó una inversión de $402 millones, ya que “tenemos los números equilibrados, y administramos bien el estado para lograr este tipo de cuestiones”.



El mandatario dio cuenta que “vamos a seguir invirtiendo en obras públicas”, mencionando infraestructuras que se vienen ejecutando en San Luis del Palmar, Ituzaingó, Goya, Tabay, Itatí y Capital, como –en este último caso- la ampliación del Instituto de Cardiología y del Hospital de Niños, la puesta en marcha del Centro Oncológico “más importante del Norte argentino”, como así también recordó “el trabajo que realizamos para mejorar el sistema educativo, por el cual cada chico que ingresa a la escuela secundaria cuenta con una computadora propia”, en alusión al programa Incluir Futuro.



“Con el intendente Tassano nos presentamos a los vecinos, para que nos den la oportunidad de hacer obras juntos y construir la ciudad que nos merecemos”, añadió el mismo titular del Ejecutivo, sosteniendo que este tipo de trabajo mancomunado “debe ser una proyección en el tiempo”, recordando que, junto al jefe comunal, “no paramos desde el primer día que asumimos para transformar la realidad de Corrientes”.



En otro orden de temas, el gobernador aseguró que “seguiremos mejorando la realidad de la avenida Armenia, hacia el lado del río, donde podemos pasar y ya no es un bajo”, agregando que se buscará conectar la misma arteria con la Av. Alfonsín, hasta Av. Independencia y juntar a la Av. Cazadores Correntinos, y así “ampliar el ejido urbano, dándole forma a la ciudad de Corrientes, que necesitaba una reivindicación histórica”.







Intendente Tassano



“Estamos dando un paso más junto al Gobernador”, remarcó el intendente de la ciudad, Eduardo Tassano al comienzo de su discurso y aprovechó la oportunidad para agradecer al Gobierno provincial por el trabajo mancomunado ejecutado en los diferentes barrios.



También destacó la inversión y compromiso de llevar adelante obras de esta magnitud que mejoran la calidad de vida de los vecinos.



“Juntos vamos a seguir transformando la ciudad”, concluyó el jefe comunal.







Ministro Claudio Polich



Al tomar la palabra, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, manifestó que “todos conocemos quienes vivimos en la ciudad de Corrientes, cuál era la situación en este lugar, y vimos el proceso que hubo en estos barrios con una fuerte intervención del Gobierno provincial y municipal, cómo fue cambiando y mutando esto que parecía un lugar olvidado”. Explicó que con dichas obras no solamente “buscamos mejorarle la calidad de vida a la gente, sino a través de las mismas estamos vinculando la avenida Armenia con la avenida Raúl Alfonsín, un lugar que era prácticamente inhóspito para cruzar”.



Dijo que, en paralelo, estos trabajos vinieron con la concreción de otras tareas, “primero con la consolidación de los desagües, luego se construyó el cordón cuneta y después apareció el pavimento”. Se suma “también la iluminación: esta zona a la noche ya no es la misma que era”, agregó.







Por su parte, la vecina Itatí Toledo brindó unas palabras de agradecimiento al Gobierno de la Provincia y a la Municipalidad por “este cambio que estamos viviendo en este barrio”.







Detalles de obra



El objetivo, de estas obras fue mejorar la infraestructura de la red vial de ambos barrios, erradicando completamente 35 cuadras de calles de tierra y recuperando la transitabilidad de 10 nuevas cuadras que se encontraban en malas condiciones para la circulación vehicular; como así también, se ha mejorado el escurrimiento superficial de las aguas pluviales de las arterias mejoradas.



Asimismo, esta intervención permitió materializar las líneas de las veredas contribuyendo a aumentar la consolidación de las urbanizaciones existentes del lugar, mejorando la calidad de vida de los vecinos en términos de salubridad y seguridad vial. Además, esta nueva infraestructura ofrece accesibilidad permanente en cualquier situación climática y acceso seguro a los servicios públicos.



Gracias a esta reciente obra, el 90% de la infraestructura vial de los barrios "Madariaga y Pueblo Buenos Aires" cuenta con calles pavimentadas, logrando una conexión barrial en esta zona de la ciudad al vincular los tramos ejecutados con vías importantes ya pavimentadas, como ser, Av. Armenia, Av. Pte. Dr. Raúl Alfonsín, calle Samuel Morse y calle Los Tilos.



Pavimento de Concreto asfáltico de 35 cuadras con una longitud de 3.298,08 metros lineales sobre las siguientes calles: Samuel Morse (entre Av. Armenia y El Jacaranda), el Ñandubay (entre Av. Armenia y Yatay), el Sauce (entre Av. Armenia y El Jacaranda), El Jacaranda (entre Samuel Morse y El Ceibo), Yatay (entre Niño Jesús y Samuel Morse), Niño Jesús (entre Av. Armenia y Av. Pte. Dr. R. Alfonsín), Abrevadero (entre Los Tilos y Niño Jesús), Olivos (entre Los Tilos y Samuel Morse), Pablo Pizzurno (entre Los Tilos y Samuel Morse), Dorrego (entre HUNGRIA y Av. Pte. Dr. R. Alfonsín), Gral. Paunero (entre Hungria y Av. Pte. Dr. R. Alfonsín).



Tareas realizadas



Preparación de la sub-rasante: escarificado y rastreo para apertura de caja, mejorado de reciclado con cal y aporte de suelo con camiones bateas con riego y compactación; imprimación riego de liga emulsión asfáltica; ejecución base de concreto asfáltico en 0.05 mts de espesor; carpeta de rodamiento en 0.04 mts de espesor; ejecución de base y carpeta con concreto asfaltico.



Repavimentación de Concreto asfáltico de 10 cuadras con una longitud de 810,00 metros lineales sobre las siguientes calles: El Urunday (Av. Armenia y El Jacaranda), El Ceibo (Av. Armenia y El Jacaranda), Pje. Lapacho (entre Av. Armenia y El Jacaranda), El Jacaranda (entre Niño Jesús y El Ceibo).



Tareas realizadas



Preparación de la superficie a repavimentar: tomado de junta con arena-asfalto, y limpieza de la calzada con la utilización de equipo compresor de aire; riego de liga sobre la superficie a repavimentar para mejorar la adherencia entre la capa existe y la futura; irrigado de emulsión asfáltica; ejecucion carpeta de concreto asfaltico en 0.05 mts de espesor; trabajo de limpieza en zona de camino al finalizar los trabajos en la ejecucion de la obra se utilizaron 6.550 toneladas de concreto asfaltico.



La obra tuvo una inversión total de $ 402.759.374 (cuatrocientos dos millones setecientos cincuenta y nueve mil trescientos setenta y cuatro).







Declaraciones a la prensa



Tras el acto de inauguración, el gobernador mantuvo contacto con la prensa donde adelantó que mantendrá una reunión con los rectores de las diferentes universidades públicas para conocer su visión sobre la importancia de la educación pública en el país.



Por otro lado, Valdés fue consultado sobre el operativo antisaqueos que se aplica en la provincia a lo que respondió: “Estamos alerta con la Policía y pedimos a la población calma”.



“Debemos contar con calma social”, remarcó el mandatario y agregó: “pese a que tenemos un Gobierno nacional muy debilitado porque no acierta en la economía y debemos mantener el orden y la calma”.



“Hay que trabajar entre todos juntos”, insistió para concluir.







Presencias



Acompañaron al gobernador Gustavo Valdés; el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; ministros del Ejecutivo Provincial; legisladores Nacionales y Provinciales; secretarios y subsecretarios del Gobierno Provincial y Municipal; presidente del Consejo Deliberante, Alfredo Vallejos; concejales; vocales de vialidad Provincial; interventores y administradores de Entes Autárquicos; y demás autoridades.