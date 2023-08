Corrientes reformó ordenanza que regula el transporte

Viernes, 25 de agosto de 2023

Durante la sesión de este jueves, los ediles modificaron la normativa que regula el Sistema Privado de Transporte de Pasajeros. Aprobaron el Código de Procedimiento para la prevención y sanción de faltas, al igual que el Código de Convivencia y ordenanza complementaria.

El Concejo Deliberante de Capital concretó este jueves su decimosexta sesión ordinaria, en la cual se aprobó la modificación de los artículos N°44 y N°52 de la Ordenanza N°7320 que regula el Sistema Privado de Transporte de Pasajeros (brindado por remises, taxis y vehículos de plataformas digitales).



Los cambios en el artículo 44 establecen que "los vehículos afectados al servicio de transporte tendrán que contar con la correspondiente habilitación y para ello deberán: ser automóviles tipo sedán, categoría particular, modelo de no más de trece años de antigüedad, capacidad máxima para seis plazas, contar con un mínimo de cuatro puertas de acceso y capacidad de carga total hasta quinientos kilos".



En tanto la modificación en el artículo 52 está vinculada al mecanismo de establecimiento de tarifas, determinando que "la tarifa del primer kilómetro recorrido será fijada en un monto que no supere el precio de hasta dos litros de la nafta de mayor valor en el mercado local. Fijándose, a partir del segundo kilómetro, una tarifa equivalente al 70% del valor del primer kilómetro".



Además, se sancionó la adhesión a la Ley Nacional Lucio de Prevención y Detección Temprana de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. Esta normativa, sancionada tras el caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en provincia de La Pampa, busca prevenir el maltrato infantil a través de la creación de un Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se establece la capacitación obligatoria del personal estatal para la detección de indicios de maltrato, abuso, descuido o abandono, una cláusula de reserva de identidad para los denunciantes de este tipo de situaciones y campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales.



Continuando con los expedientes que obtuvieron despacho de comisión, los ediles dieron el visto bueno a la implementación en el ámbito de la Municipalidad de Corrientes de la línea telefónica 147 en reemplazo del actual 0800-5555-6864 (MUNI), y de la Campaña Integral Preventiva-Educativa sobre concientización del Linfoma y la Donación de Médula Ósea "Mica Bueno", con el propósito de educar y prevenir sobre esta enfermedad.



Durante la decimosexta sesión ordinaria, los concejales aprobaron el Código de Procedimiento para la prevención y sanción de faltas, el Código de Convivencia y ordenanza complementaria. Estos expedientes, en su momento, formaron parte del temario del período extraordinario de sesiones y volvieron a las comisiones para ser analizados con mayor profundidad y lograr así su aprobación por el consenso.



Desde el Municipio se aclaró que estas ordenanzas se impulsaron con la finalidad de codificar, actualizar, armonizar y simplificar la legislación municipal en materia de faltas e infracciones. El proyecto complementario establece qué normas se derogan y cuáles se modifican y complementan.



Jóvenes ejemplares



En el marco de esta sesión, se hizo entrega del título honorífico de Jóvenes Ejemplares a los alumnos de la escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (ERAGIA), que obtuvieron el primer premio "Doctor Martín García Fernández" en el 12° Concurso de Escuelas Agrotécnicas.



Se trata de Máximo Báez, Yaquelin Báez, Juan Ignacio Baruzzo, Andrea Bravo, Eryk Buss, Mateo De Benito Parisi, Gonzalo De Los Reyes, Nahuel Ivanoff, Lucía Mazzei, Priscila Parodi, Paula Sandoval y Axel Vargas Díaz.



La Asociación Argentina de Brangus lleva adelante cada año, un concurso para escuelas agrotécnicas que reúne a alumnos de nivel secundario de las provincias del NEA y NOA. En su 12° edición, realizada durante la 92° Exposición Rural del Chaco, participaron 26 escuelas de las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Fe, reuniendo a más de 400 alumnos y sus docentes a cargo.



El primer premio lleva el nombre de "Doctor Martín García Fernández", en reconocimiento a quien fuera uno de los impulsores de la asociación a nivel latinoamericano, con una gran labor, y en especial como mentor de este concurso destinado a los jóvenes.



Ordenanza ingresada y declaraciones



Tomó estado parlamentario, el proyecto para implementar el programa de alumbrado público de asentamientos y barrios populares (se giró a las comisiones de Obras y Legislación). En los considerandos de la propuesta, se destaca que las luminarias led no sólo proveen una mejor luminosidad, lo que impacta fuertemente en la prevención de ilícitos, sino que también representan un 60% menos de consumo.



En cuanto a las declaraciones incluidas en el orden del día, se otorgaron los títulos honoríficos de Mérito al Ciudadano a los ciclistas José María "Mario" Escalante (post mortem), Roberto Escalante y Carlos Varese.



Por otra parte, se declaró de Interés el premio Martin Fierro que logró el programa Alta Voz, que cuenta con la participación de la correntina Laila Borghi.



Lo mismo ocurrió con los festejos conmemorativos por el 103° aniversario de la fundación de la Facultad de Agricultura, Ganadería, Industria y Afines (FAGIA) que tendrá lugar el 9 de septiembre en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, y los actos conmemorativos por el Día del Abogado y el mural en memoria de Juan Bautista Alberdi.