Dentro de un ropero hallaron a un prófugo de homicidio

Viernes, 25 de agosto de 2023

Se trata de un joven de 26 años buscado desde hacía un año y medio. Junto a su hermano, capturado seis meses antes, serían autores del crimen de Aquiles Vischi. La víctima sufrió una puñalada luego de una discusión en la vía pública.

La Policía detuvo ayer a un joven acusado de cometer un homicidio registrado hace año y medio en la ciudad de Corrientes. El presunto delincuente estaba escondido en casa de un amigo, en la que en medio de un allanamiento lo encontraron adentro de un ropero.



Alejandro D. R., de 26 años, esta vez no pudo esquivar a las autoridades como lo hizo en varias ocasiones. Antes evitó su captura al salir a tiempo de la vivienda de un familiar e incluso de una búsqueda que las autoridades realizaron en una isla del río Paraná.



Con la captura de Alejandro R. la Justicia tiene a disposición a los dos presuntos partícipes en el crimen de Juan Aquiles Vischi, de 29 años, quien murió en febrero de 2022 como consecuencia de una puñalada.



En febrero de este año se produjo la detención de Gustavo R. L., de 26 años, hermano de Alejandro y también sindicado como presunto agresor de Vischi.



Autoridades de la comisaría Sexta trabajaron durante los últimos meses en una pista sobre el paradero del escurridizo fugitivo. Este año, personal policial de esa dependencia capitalina concretó algunos allanamientos en casas de amigos y familiares de Alejandro.



Pese al despliegue no pudieron dar con esa persona. Pero la investigación continuó siempre con la pista de que el prófugo merodeaba el barrio Plácido Martínez donde tiene su casa familiar.



Ayer, al amanecer, una decena de efectivos de la Unidad Investigativa de la Sexta, más el apoyo de la División Policía de Alto Riesgo y División Antiarrebatos, rodearon un domicilio próximo a la esquina de Pasaje Garpucho y José María Rolón.



La propiedad es de un hombre con quien el ahora detenido mantiene una amistad. En ese lugar encontraron a Alejandro adentro de una habitación.



El despliegue lo sorprendió mientras dormía y en un último intento por tratar de zafar a la detención ingresó a un mueble donde decidió cubrirse con ropas. Así fue el final para un largo tiempo en calidad de prófugo.



No fue el único allanamiento ordenado de parte del Juzgado de Instrucción 3 a cargo de la magistrada Josefina González Cabañas. El otro operativo fue en una vivienda cercana.



Alejandro aparece mencionado en expedientes judiciales como supuesto partícipe directo en la agresión mortal a Vischi.