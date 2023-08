Massa indicó el financiamiento del segundo puente Miércoles, 23 de agosto de 2023 El ministro indicó que consiguió financiamiento del Banco Mundial y el BID por más de US$ 1.300 millones. El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró este martes que se firmaron contratos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del puente que une las provincias de Corrientes y Chaco.



El anuncio lo hizo en el marco de una conferencia de prensa en la que indicó que el Banco Mundial y el BID otorgarán financiamiento adicional a la Argentina por un monto total de US$ 1.310 millones hasta fin de año.



"Acabamos de terminar con la firma que tienen por un lado la obra que es fundamental para la Argentina que es el puente que une a la provincia de Corrientes con la provincia de Chaco", dijo el ministro.



En concreto, US$ 450 millones del Banco Mundial estarán enfocados en la Tarjeta Alimentar y en el programa de Asignación Universal que refuerzan el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, y otros US$ 200 millones para el prefinanciamiento de exportaciones y de importaciones de pymes, que será instrumentado por el Ministerio de Economía.



"Esto tiene por objetivo central completar un cupo de 1.300 millones de dólares de aquí a fin de año de financiamiento adicional del Banco Mundial y del BID, que de alguna manera para la Argentina son fundamentales para seguir fortaleciendo reservas, pero además seguir financiando proyectos para el desarrollo", señaló Massa esta tarde en una conferencia de prensa posterior al encuentro con funcionarios del BID.