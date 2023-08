Bullrich define los próximos pasos de su campaña y apunta a tres provincias clave

Martes, 22 de agosto de 2023

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio tendrá reuniones muy importantes esta semana para diagramar la estrategia para las elecciones generales. Cumbre con Diego Santilli para sumarlo.

El resultado de las PASO del 13 de agosto dejó a Juntos por el Cambio expectante, en segundo lugar, aunque lejos de las predicciones propias y ajenas. En todos los sondeos se veían primeros, con una diferencia de más de 5 puntos con Unión por la Patria. Nada de eso ocurrió y la diferencia es mínima con el oficialismo, por lo que será una competencia feroz para entrar al balotaje.



En este sentido, la ganadora de la interna de JxC, Patricia Bullrich, ya analiza los pasos a seguir en la previa a las elecciones generales del 22 de octubre. El primer paso es retener los votos del precandidato perdedor, Horacio Rodríguez Larreta. La foto de unidad lograda días atrás tuvo ese objetivo, aunque no alcanza.



Por este motivo, esta semana se terminará de cerrar la estrategia electoral de la candidata del PRO, que se debate entre endurecer su discurso todavía más para pelearle votos a Javier Milei, o moderar sus modos para fidelizar el voto larretista. Mientras tanto, avanza en la contención interna y en un lugar clave: se reunirá en las próximas horas, mano a mano, con Diego Santilli.



Santilli fue el candidato de Larreta en la provincia de Buenos Aires y perdió por estrecho margen (poco más de 18.000 votos) ante Néstor Grindetti. El caudal electoral demostrado en las PASO le habilitó a Santilli un lugar en la mesa de negociaciones de Bullrich. Incluso irá solo, sin su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta.



Santilli almorzó la semana pasada en sus oficinas con los intendentes Pablo Petrecca (Junín), Ezequiel Galli (Olavarría), Sebastián Abella (Campana), Javier Martínez (Pergamino) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero). Julio Garro no asistió por las inundaciones en La Plata. Luego se reunió con dirigentes territoriales que ganaron la interna en la Tercera y en la Primera sección electoral, que van a ser candidatos a intendentes en octubre. Todos ellos se pondrán a disposición de Bullrich.



El respaldo del sector del PRO derrotado y de los radicales liderados por Gustavo Posse y Martín Lousteau son necesarios para sostener la performance de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Pero además, Bullrich apuesta a mejorar la elección allí para intentar el batacazo de vencer a Axel Kicillof. Una victoria en PBA aseguraría el lugar de JxC en el balotaje.



Pero la atención no solo está en el territorio bonaerense. En el entorno de Bullrich y en Juntos por el Cambio en general siguen muy de cerca la situación política de tres provincias clave, que además, tendrán elecciones en las próximas semanas. En septiembre, Santa Fe, Chaco y Mendoza elegirán gobernador y en cada una de ellas las chances de anotarse victorias son grandes.



En Santa Fe, el narcotráfico y la inseguridad creciente generaron un marco propicio para la victoria opositora. En las PASO provinciales, Maximiliano Pullaro se impuso a Carolina Rosada, que tenía el apoyo explícito de Bullrich. No obstante, la exministra de Seguridad de la Nación analiza sumarse en la recta final de su campaña, lo mismo con el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Se espera que viaje el día de la elección.



Chaco es otro de los bastiones peronistas que puede cambiar de color político el próximo 17 de septiembre. El desgaste de la gestión de Jorge Capitanich más el golpe de efecto que significó el caso Cecilia por los presuntos vínculos políticos de los involucrados en su desaparición, enrarecieron el clima. En efecto, Juntos por el Cambio ganó las PASO provinciales y va por todo el mes que viene.



La tercera provincia es Mendoza, de donde es oriundo el candidato a vice de Bullrich, Luis Petri. Incluso compitió con el actual aspirante a gobernador, Alfredo Cornejo. Se espera una victoria de la alianza opositora ya que ya son gobierno allí.



Así, Juntos por el Cambio podría llegar a las elecciones generales de octubre con el envión de tres triunfos provinciales. Ese dato más las proyecciones desalentadoras de la economía generan un clima propicio para crecer lo suficiente como para meterse en la pelea final por la presidencia.