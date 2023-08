Cintia Paniagua: "Me levanté con la fe de que el torneo iba a ser nuestro" Martes, 22 de agosto de 2023 En su emocionante relato, Cintia Paniagua, la ganadora y campeona del prestigioso Torneo de Pesca del Dorado en Paso de la Patria, compartió con Cadena de Radios sus vivencias al atrapar un majestuoso dorado de 15 kilos. En sus palabras, Cintia compartió los detalles de su emocionante victoria y el papel fundamental que su padre desempeñó en su éxito.



"Mi papá es el verdadero héroe", declaró Cintia con gratitud, reconociendo la importancia de su padre en su travesía en el mundo de la pesca.



Paniagua relató la lucha por capturar al dorado: "Es muy emocionante ver cómo te pelea. Al pelear, yo ya sentía que era la pieza mayor. Cuando lo vi flotar, ver a un semejante bicho fue increíble", expresó Cintia mientras revivía ese momento.



La batalla para sacar al dorado del agua fue otro capítulo en la historia de triunfo. "15 o 20 minutos me llevó acercarlo y sacarlo del agua. Hay que lograr que se canse para sacarlo del agua", detalló Cintia sobre la estrategia y el esfuerzo que demandó traer al pez a la lancha.



Protegiendo el ambiente y a los animales, Cintia compartió sus convicciones éticas en la pesca deportiva: "Es medirlo, sacarle foto y ahí devolverlo porque el pez se muere" dijo.



El instinto de Cintia para identificar la grandeza de su captura se destacó mientras relataba su experiencia. "Al sentir el tirón, te das cuenta si es chico o si es grande. A lo lejos salta el dorado y cuando lo vimos, ya supimos que era grande", afirmó con una seguridad en sus palabras.



"Mi papá, que tiene 45 años, cuando lo vio, ya supo que era grande y me decía 'con cuidado, con cuidado', porque sabía que era la pieza mayor", compartió Cintia, destacando la conexión entre ambos en este emocionante logro.



A pesar de las aparentes despedidas, la pasión por la pesca sigue encendida en la familia Paniagua. "Él me dijo que ya era su última pesca, pero siempre nos dice lo mismo. El año pasado ya pasó que se puso triste y todo, pero esta vez volvió y yo sé que el año que viene va a seguir", afirmó Cintia.



Finalmente, Cintia reveló su amor por la pesca y su deseo de pasar más tiempo en el agua. "A mí me gusta mucho pescar y si es por mí, pasaría todo el día en el agua", confesó con una pasión innegable por esta actividad.



El torneo que coronó a Cintia, a su grupo y a su padre como campeones del dorado estuvo lleno de emociones y victorias. "Me levanté con la fe de que el torneo iba a ser nuestro. Sacamos cinco dorados, de 64 cm, 66 cm, 68 cm, 88 cm y 98 cm que fue el último", compartió Cintia, cerrando con broche de oro su historia de éxito en el marco de la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado.











R: Ivroud Lucas.-