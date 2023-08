Santa Fé: Encontraron dos cuerpos calcinados dentro de un auto Lunes, 21 de agosto de 2023 El hecho fue descubierto por un hombre que caminaba por la zona. Los cadáveres, completamente carbonizados, no lograron ser identificados hasta el momento. La Policía de Santa Fe encontró este sábado por la tarde dos cuerpos calcinados dentro de un auto e investigan si se trató de un doble crimen. Sin embargo, tampoco descartan que haya sido una falla en el vehículo la que provocó el incendio.





El hecho fue descubierto por un hombre de la zona que, en su recorrido habitual, se topó con el automóvil y a los dos cuerpos en su interior, por lo que de inmediato llamó a las autoridades.





Pocos minutos después, cuando los efectivos llegaron al lugar, se encontraron con la macabra escena. Hasta el momento, la hipótesis más fuerte es que se trató de un doble homicidio.





Los agentes de la comisaría segunda de Gálvez y del Comando Radioeléctrico intervinieron en el caso. Además, fueron convocados peritos de la Agencia de Investigación Criminal (IAC) para determinar las causas del incendio y de las muertes de los ocupantes.





Uno de los cuerpos estaba tirado al costado del vehículo y el otro tenía medio cuerpo afuera, aunque entre los dos había un denominador común: estaban completamente carbonizados.





El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó la realización de las autopsias y una serie de pericias. Sin embargo, hasta la tarde de este domingo no lograron ser identificados.





El fiscal Manuel Cecchini no descartó ninguna hipótesis, por lo que también ordenó el rastreo de posibles videos captados por las cámaras de seguridad de la zona.





Fuentes de la Unidad Regional XV precisaron a El Litoral: "Lo que habría sido un Toyota Yaris, estaba consumido completamente por las llamas, había dos cuerpos calcinados al lado del vehículo, uno a centímetros del auto, y otro con la cabeza adentro del auto y el resto del cuerpo afuera, irreconocibles".





Cerca del lugar se encuentra el penal de la ciudad de Coronda y el sábado era día de visitas, por lo que los investigadores siguen la posible pista para establecer si las víctimas habían ido hasta ese establecimiento penitenciario.