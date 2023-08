Hallan el cuerpo de un hombre en el río Uruguay Lunes, 21 de agosto de 2023 Ocurrió ayer a la tarde en la zona de la costanera de la ciudad fronteriza. Hasta el momento la persona no fue identificada. Investigan las causales de muerte. El cuerpo de un hombre fue encontrado en aguas del río Uruguay en la localidad de Paso de los Libres.



El procedimiento fue concretado por personal de Prefectura Naval Argentina. El cadáver que aún no fue identificado.



De acuerdo a las primeras informaciones el cuerpo fue hallado en la zona de laCostanera de Paso de los Libres.



El hecho ocurrió durante la tarde de ayer domingo, cuando personal de Prefectura Naval comenzó a trabajar en Río Uruguay en cercanías a la Costanera libreña, tras el hallazgo de un cadáver.



Según la pesquisan se trata de un hombre y si bien, aún no se identificó al cuerpo, personal Policial estaría trabajando y cotejando información para poder dar con su identidad.



Por orden de la fiscalía en turno el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense a fin de practicarle la correspondiente autopsia y conocer en principio las causales de la muerte.



En tanto se alertó de lo ocurrido a las diferentes comisarías y destacamentos de la ciudad fronteriza con el fin de saber si en las últimas horas se denunció la desaparición de alguna persona.