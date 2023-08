VALDÉS ANUNCIÓ QUE DECLARÓ NUEVAMENTE LA EMERGENCIA AGROPECUARIA

Domingo, 20 de agosto de 2023

El Gobernador encabezó un encuentro en la Sociedad Rural de Corrientes y dejó inaugurada la 87ª edición de la exposición anual. En su mensaje planteó: "Tenemos que lograr un gobierno que deje de ponerle la pata en el cuello al campo".

"Si como Estado, como gobierno, no valoramos el esfuerzo del campo, seguramente no valoramos a la República Argentina, a la provincia de Corrientes. Porque nosotros somos el campo". Así, en medio de un aplauso general alimentado desde cada rincón de la pista central, el gobernador Gustavo Valdés cerró su discurso de inauguración oficial de la 87ª Exposición Rural de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria y Comercio de Corrientes.







En el predio ferial de la Sociedad Rural local, Valdés también galopó por el escenario electoral, aunque con cierto velo. "Tenemos que lograr un gobierno que deje de ponerle la pata en el cuello al campo y que realmente lo deje rodar", planteó desde el estrado.







Al respecto exhortó: "Déjenlo caminar al campo, que realmente será el orgullo de nuestra patria y en la recuperación nos pondrá en el lugar de donde nunca debimos salir, esa gran Argentina que todos soñamos".







El mensaje también fue para el Legislativo: "Tenemos que tener un Congreso de la Nación que verdaderamente legisle lo que necesita el campo".



EL GOBERNADOR RATIFICÓ EL APOYO AL CAMPO, ESTA VEZ EN LA TRIBUNA RURALISTA.







Pero para llegar al "nosotros somos el campo" del cierre de discurso, Valdés comenzó sus palabras con una referencia meteorológica, vital para el sector agropecuario: las lluvias o la falta de ellas, mejor dicho. "¡Qué bueno es volver a ver barro!", dijo el Mandatario para resaltar la importancia del agua luego de casi tres años de sequía.







"Fue como una bendición ver en el reporte diario de lluvias un mapa de Corrientes con caída de 35, 40 o 45 milímetros de agua de manera pareja. Eso es una gran bendición para la provincia y para poder recuperar ese ciclo del agua", apuntó.







En este sentido, Valdés recordó: "Como Gobierno Provincial hemos declarado nuevamente la emergencia agropecuaria, fundamentalmente en el sur. Seguiremos acompañando al sector, al productor, al hombre de campo, porque necesitamos apuntalarlos. Y no nos hacemos los distraídos, sino que tomamos medidas profundas para ello".



"En esta seca -continuó- el Gobierno Provincial ayudó. Es cierto que fue insuficiente, pero fue todo lo que teníamos. Hicimos todo el esfuerzo para estar con cada uno de los productores rurales, fundamentalmente con los más pequeños", aseguró.







Al respecto, Valdés diferenció: "No les dimos un subsidio a quienes no trabajaban, por el contrario, otorgamos un subsidio a aquellos que estaban trabajando y que se parten el lomo laburando de sol a sol y perdieron su alambrado, su ganado y el agua".

La pelea con el campo





En otro tramo de su discurso, el Gobernador dio gracias a que "el pueblo argentino está decidiendo cambiar", dijo y aseguró seguidamente: "La pelea del Gobierno con el campo no es una pelea nueva, pero sí tenemos que decir que hay miradas absolutamente diferenciadoras: nosotros creemos una cosa y el Gobierno Nacional otra muy distinta", distinguió.







A continuación profundizó esa idea: "Siempre digo que la provincia de Corrientes es el campo. No son la oligarquía ni los enemigos del pueblo de la Nación los productores del campo. Son nuestro orgullo y debemos permanentemente agradecer su trabajo, su producción, porque son los números uno del mundo. ¡Felicitaciones!", exclamó y recibió otro sostenido aplauso de la concurrencia.







"Quiero alentarlos y me llena de orgullo lo que hoy veo: Corrientes sigue produciendo excelencia", acentuó.







Por otra parte, hizo hincapié: "tenemos que volver a las tradiciones, a lo que aprendimos en nuestras casas. La única manera de salir adelante en Argentina es trabajando y estudiando. Ese es el camino que debe recuperar el país: no hay soluciones mágicas", advirtió.







"Por supuesto que tenemos que hablar de un cambio -agregó-. Si seguimos haciendo exactamente las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados", marcó y párrafo seguido planteó: "Necesitamos empezar a cambiar y tener un Gobierno Nacional que verdaderamente entienda a las provincias. Ellas son las que crearon este país y necesitamos que nos gobierne un nuevo gobierno que deje de pensar en cuestiones que nada tienen que ver con el cambio de una sociedad, que nada tiene que ver con lo que realmente piensan los productores, los trabajadores, la industria, el comercio, para construir esa gran patria como lo fue Argentina".







"Necesitamos tener políticas razonadas y políticos que comprendan cuál es la situación del campo, si no es muy difícil competir (en los distintos mercados internacionales)", sostuvo.







En tanto, posteriormente Valdés ratificó los planteos correntinos a la llamada Ley de Humedales, anunció medidas de seguridad para combatir el abigeato (en breve remitirá al Senado provincial el pliego de un nuevo fiscal rural para Santo Tomé) y ratificó políticas educativas en la zona rural.







"Tenemos que volver a tener una Argentina con sentido común, no una Argentina distorsiva. Debemos tener un país que realmente mire al futuro, que racionalice e invierta correctamente cada peso del erario público. Corrientes lo pudo hacer. El país también", acentuó ante la platea ruralista.