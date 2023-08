BOCA UNIDOS POR PRIMERA VEZ CON EL FÚTBOL FEMENINO SUB 14 VA A LOS NACIONALES Martes, 15 de agosto de 2023 Luis "Beto" Cerruti, el Director Técnico del equipo femenino del Club Atlético Boca Unidos de Corrientes habló con Cadena de Radios sobre el desarrollo y crecimiento del fútbol femenino en Corrientes y la región Según sus palabras, "El fútbol femenino tiene una historia acá en Corrientes de larga data, por lo menos 10 años. Nosotros estamos desde el año 2019. A partir de julio arrancamos para tener un equipo propio para el 2020 pero bueno la pandemia nos cortó un poco el proceso".



Utilizando una metáfora, el Director Técnico describió la evolución del fútbol femenino, explicando que "Supongamos que las mujeres argentinas que juegan al fútbol son plantas que nacieron sin nada, con la tierra seca, sin riego, sin cuidado. Se criaron en ambientes sociales, con juego de hombres. Y en estas plantas nuevas que estamos creando, nacen en un invernadero, con buena tierra y eso permite que el día de mañana se tenga un crecimiento en inferiores por ejemplo. Lo que vemos ahora son brotes de niñas de 10 u 11 años quienes comienzan a practicar y eso enriquece más nuestro fútbol".



En los Juegos nacionales Futbol Femenino, Boca Unidos representa a Capital en Corrientes en Categoría Sub 14 y en Categoría Sub 16 es de Virasoro.



Respecto a los logros recientes, mencionó que "Es la primera vez que se participa en fútbol 11 el fútbol femenino en los juegos evita. Anteriormente participó en fútbol de salón y en fútbol 5, pero no en 11".



En cuanto a la inscripción en el club, brindó detalles, "Las inscripciones están abiertas todo el año. El costo de la inscripción para mayores es de 1800 pesos. Para menores, socios cadetes es de 3500 pesos".



Cerruti también destacó el crecimiento de las escuelas de fútbol femenino en la región: "La verdad es que están abiertas muchas escuelas para la práctica de fútbol femenino. La semana que viene va arrancar el torneo sub 14 y hay inscriptos nueve equipos".



COMIENZA LA LIGA



El DT anunció que la semana que viene comienza la Liga y con nueve equipos inscriptos. "Generalmente hay canchas establecidas: Libertad o Sportivo. Los encuentros se realizan los fines de semana, domingo a la siesta jugaríamos Sub 14 y sábado a la noche con las chicas de Primera", contó.



Se pagan entradas generales de 300 pesos.







R:CLara Gonzàlez.- Ivroud Lucas.-