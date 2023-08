"EL DÓLAR BLUE ES EL FACTOR QUE MUEVE LOS PRECIOS"

Martes, 15 de agosto de 2023

Hasta ayer se desempeñó como presidente de la FECORR,hoy vocal primero de la Comisión Directiva, Enrique Collantes analizó ante Cadena de Radios el escenario postelectoral con la estampida del dólar.

"Nos preocupa porque no hay Lista de precios por situación que no quieren entregar mercaderías,nos preocupa la gente que va comprar,los precios se le cambia en las narices de la gente.El desconcierto es total tanto de los empresarios como de la gente porque mientras tanto se sigue pagando impuestos.Hay gente que decidiò hacer inventario,cerrar,dar vacaciones",comentó.



"Cada vez que abrís la puerta del comercio es un nuevo comenzar,es lastimoso ,la situación es difícil y tenemos que reinventarnos.Cada vez alcanza menos,siento en mi caso que vengo de reuniones de CAME que flota una sensación que la gente no está cómoda",expresó.





R:Clara Gonzàlez.-