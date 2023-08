MILEI FUE EL MÁS VOTADO, BULLRICH VENCIÓ A LARRETA Y MASSA A GRABOIS Lunes, 14 de agosto de 2023 Con más del 80% de los votos escrutados, el candidato de La LIbertad Avanza se impone con más de 6 millones de sufragios. Massa era el segundo candidato más votado mientras que en JxC la ex ministra de seguridad se impone en la interna. Escrutado más del 80 por ciento del padrón nacional, el precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, obtenía esta noche el 30% de los votos; los dos precandidatos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el 28%; y los de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa y Juan Grabois, un total de 26% de los votos.



Los siguen Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País con el 4 por ciento de los votos y los postulantes de la Izquierda, Myriam Bregman y Gabriel Solano alcanzan el 2%, mientras que el resto de las fuerzas no logra alcanzar por el momento el piso de 1,5 por ciento de los votos necesarios para pasar a la elección general del 22 de octubre.



SOLO CINCO DE LAS 15 FUERZAS QUE SE PRESENTARON EN LAS PASO PONDRÁN COMPETIR EN OCTUBRE



Sólo cinco de las 15 fuerzas que se presentaron para competir por la presidencia de la Nación podrán hacerlo en las elecciones generales de octubre, ya que diez de ellas, incluidas las que encabeza el peronista Guillermo Moreno, Libres del Sur, el Movimiento al Socialismo y el Partido Obrero, no alcanzaron el 1,5 por ciento de los votos exigidos reglamentariamente.



De acuerdo a los datos provisorios, sólo lograron el pasaporte para las elecciones de octubre La Libertad Avanz; Juntos por el Cambio, Unión por la Patria; Hacemos y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.



Entre los que no alcanzaron el piso exigido reglamentario para poder presentarse en octubre, el primer excluido fue Principios y Valores, siendo Moreno quien se impuso entre sus pare.



Libres del Sur tampoco alcanzó el objetivo, ya su único precandidato, Jesús Escobar, no logró los votos necesarios; en tanto que el Manuela Castiñeira, del Movimiento al Socialismo, y Marcelo ramal, del Partido Obrero, tampoco alcanzaron el objetivo.



La misma suerte corrieron el Movimiento Izquierda Juventud y Dignidad, con Santiago Cúneo y Raúl Castells en la competencia interna; al igual que el Frente Patriota Federal, de Alejandro Biondini, y el Movimiento de Acción Vecinal, que llevó a Raúl Albarracín. Mucho más relegados que el resto quedaron el Frente Liber.ar, que presentó tres precandidatos, incluido Julio Bárbaro; al igual que Proyecto Joven, que llevó tres boletas, incluida la que candidateaba a Oscar 'Mempo' Giardinelli. El último lugar lo ocupó la histórica Unión del Centro Democrático.



La elección en la provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense y precandidato de Unión por la Patria (UxP) Axel Kicillof, se imponía en la elección primaria provincial con el 36% de los votos, por sobre los candidatos de Juntos por el Cambio que con 32,2% dirimían una disputa muy pareja entre el intendente de Lanús Néstor Grindetti y el diputado nacional Diego Santilli.



Según cifras oficiales, la candidata de Libertad Avanza, Carolina Píparo, se presentaba como la segunda fórmula más votada con 24%, pero su espacio al no definir internas quedaba relegado al tercer lugar.



De esta manera, el actual mandatario provincial de Unión por la Patria lideraba el recuento provisor, cuya boleta acompañaba las listas de los precandidatos presidenciales Sergio Massa y Juan Grabois.



El espacio de Juntos por el Cambio presentaba una cerrada elección interna en la cual Grindetti, que acompañaba la fórmula presidencial de Patricia Bullrich, quien superaba por escaso margen a Santilli en el espacio interno con Horacio Rodríguez Larreta.



En tanto, por el partido La Libertad Avanza que acompaña la lista del presidenciable Javier Milei, Píparo se posicionaba como la segunda precandidata más votada, lo que representaba que el espacio quedaba relegado al tercer lugar con 24% de los sufragios totales.