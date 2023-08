EL ABOGADO CORRENTINO ARREGIN RENUNCIÓ A LA QUERELLA

Lunes, 14 de agosto de 2023

El abogado correntino Juan Arregín difundió un video pasada la medianoche en el que anunció su decisión de renunciar al patrocinio letrado de Gloria Romero, la madre de Cecilia Stryzowski.

El disparador fue en realidad el papel asumido por Fernando Burlando en el equipo de abogados de Gloria. La llegada del mediático abogado porteño nunca tuvo un ensamble amistoso con los abogados que ya venían trabajando en el caso, Arregín y el socio de éste, Gustavo Briend.



Los profesionales correntinos lograron darle un impulso notorio al caso desde el momento en que ofrecieron gratuitamente sus servicios a la madre de Cecilia, y cuando el caso adquirió un pico altísimo de difusión en los medios nacionales apareció en escena Burlando, ofreciéndose a asistir también a Gloria Romero.



Pero la incorporación de Burlando y de su socio, Facundo Améndola, nunca calzó bien con la labor que venían desarrollando Arregín y Briend. Y eso se hizo más notorio recientemente, cuando Burlando contribuyó a que se concretara un encuentro entre Gloria y el gobernador Jorge Capitanich, que Arregín había desaconsejado a su cliente. Pero además, el abogado correntino quedó afuera de ese encuentro porque Burlando, aparentemente, decidió que solo él y Gloria asistieran a Casa de Gobierno.



En el video que difundió en sus redes, Arregín hace escuchar un audio que le fue reenviado y que es, evidentemente, un mensaje de voz que Gloria Romero dejó en algún grupo de Whatsapp. Por lo visto, alguien no tardó en reenviarlo al abogado.



"Mi abogado es Burlando, y hay una cuestión de celos profesionales que se está poniendo en evidencia. Burlando es el abogado representante, los demás trabajan en su equipo. Cuando se lo contrató a Burlando fue con esa condición. El tema de los celos profesionales ya está trayendo problemas porque se esta diciendo cualquier cosa, y es muy probable que Arregín sea desplazado", se escucha decir a Gloria en el audio reproducido por Arregín.



Luego de compartir el mensaje, el profesional se refiere a Burlando como "ese colega con el que nunca pude hablar. Le mandé dos o tres mensajes que jamás me contestó", y apunta que "según Gloria, decidió (Burlando) que me separe de la causa".



"MUCHO GARCA DANDO VUELTAS"



"Tengo mucho respeto por mi honor y mi dignidad, estuve en esta causa por convicción, gasté dinero de mis ahorros, descuidé a mi familia por esta causa, porque está convencido de que había que hacer justicia por Cecilia", agrega Arregín.



En tono de despedida, continúa diciendo que espera "que esta gente que viene de Buenos Aires, para sacarse la foto y hacer reuniones importantes, que nos deja afuera, que cree que esto es una cuestión de celos profesionales, se haga cargo". Y dice desear también "que Gloria encuentre la paz que necesita".



"Hay ciertas personas que perdieron la brújula, que Dios les dé el doble de lo que me desean", dice en la parte final, que remata señalando que fue "un honor trabajar por esta causa, y ojalá que al final de esta historia se haga justicia por Cecilia, porque acá lo único que importa es Cecilia".



"Tengan cuidado porque hay mucho garca dando vueltas", dice antes de concluir la grabación.