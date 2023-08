Tras romper otro récord histórico, el dólar blue cerró en 602 pesos

Jueves, 10 de agosto de 2023

En tanto, el dólar blue opera a $597 para la compra y $602 para la venta en la City porteña. De esta manera, la brecha con el mayorista se ubica en 111,70%. En lo que va de la semana, acumula un alza de $34.

El dólar blue hoy jueves 10 de agosto sube 2 pesos y cotiza a $ 597 para la compra y $ 602 para la venta. La divisa que se comercializa en el circuito informal acumula $ 54 en lo que va del mes.



La brecha cambiaria del blue se posiciona, de esta forma, a 105% respecto del dólar minorista y en el 113% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 258 desde que comenzó el año.





El Banco Central tuvo que vender casi u$s 100 millones en el mercado oficial de cambios para abastecer a la demanda de los importadores, a partir de otra reducción en las liquidaciones del agro, en una rueda en la que siguió



El monto que liquidó este miércoles los exportadores a través de la cotización diferencial de $ 340 fue apenas u$s 46 millones, por lo que el Central terminó tras su intervención con un saldo negativo de alrededor de u$s 94 millones en el mercado oficial de cambios.



Al mismo tiempo, la autoridad monetaria dispuso un incremento de $ 0,95 para el tipo de cambio oficial en la plaza mayorista, donde avanzó hasta finalizar en la sesión $ 285,15. Así, mantuvo la aceleración en el ritmo de devaluación diaria, tal como ha estado ocurriendo en las últimas jornadas.



Tras esta nueva venta de reservas, la autoridad monetaria sigue recortando el saldo positivo que acumuló en las primeras jornadas del mes. En lo que va de agosto, el resultado a favor se sitúa alrededor de u$s 266 millones y el saldo negativo acumulado en el año supera los los u$s 3200 millones.



Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 10 de agosto

El dólar blue hoy jueves 10 de agosto cotiza a $ 599 para la compra y $ 604 para la venta.



En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:



A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este jueves 10 de agosto



El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 10 de agosto cotiza en $ 582,58 para la compra y $ 583,46 para la venta.



A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 10 de agosto



El dólar MEP o dólar bolsa hoy jueves 10 de agosto opera en $ 566,45 para la compra y $ 567,52 para la venta.



A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 10 de agosto



En cuanto al dólar oficial hoy jueves 10 de agosto cotiza a $ 296 para la venta en las pantallas del Banco Nación.



El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:



