REGATAS Y SAN MARTÍN, DOS QUE AVANZARON DE FASE

Jueves, 10 de agosto de 2023

La Liga Federal Formativa puso primera. El pasado fin de semana se desarrolló la primera fase de la categoría U17 masculina, con la participación de 55 equipos de 20 federaciones de nuestro país.

Los elencos están divididos en seis regiones y esta primera fase está compuesta por cruces al mejor de dos partidos en cancha del mejor clasificado en el ranking regional.



Con respecto a la Región NEA, los equipos de Regatas y San Martín son los únicos correntinos que lograron avanzar a la siguiente instancia. El equipo del parque Mitre, dirigido por Alejandro Silveira, recibió a Tokio de Posadas y selló 2-0 la serie, con sus triunfos por 126-48 y 107-50. Ahora, los "remeros" correntinos se enfrentarán a Regatas de Resistencia, que tuvo agenda libre el fin de semana.



Por otro lado, San Martín fue anfitrión de Comunicaciones de Mercedes y cada uno se llevó un triunfo en esta llave. Primero fue victoria "rojinegra" por 76-60, mientras que la revancha, los mercedeños ganaron 85-80. Esa diferencia de puntos en los triunfos derivó en la clasificación de fase para San Martín, dirigidos por Enzo Almeida y Nahuel González.



El resto de los cruces de la Región NEA, Italiana de Charata superó por 2-0 CAPRI de Posadas (81-79; 89-83), Tirica de Posadas y Oberá Tenis Club quedaron 1-1 (70-78; 80-64) y por diferencias para Tirica, mientras que Villa San Martín de Resistencia también quedó igualado en triunfos con Acción Sáenz Peña (64-69; 79-62), pero terminó pasando el elenco de la capital chaqueña.



La segunda fase tendrá los siguientes cruces: Regatas Ctes. vs Regatas Rcia, Tirica vs Italiana y San Martín vs Villa San Martín. Los tres ganadores y el mejor perdedor pasarán a la etapa de cuadrangulares.



Cada zona otorga cuatro boletos para la instancia de cuadrangulares interregionales. NOA, Oeste y Litoral ya conocen a sus cuatro clasificados. Por su parte, las regiones sur, NEA y centro-sur deberán disputar una segunda instancia de cruces directos, pautada para desarrollarse el 19 y 20 de agosto con idéntico formato.



Por Región Litoral, avanzaron Central Entrerriano, Neptunia de Gualeguaychú, Tala de Rosario y Parque Sur de Concepción del Uruguay.