Cuatro detenidos por la muerte de caballos en Sauce

Miércoles, 9 de agosto de 2023

Liliana Gómez abogada del Instituto de Derechos Animales informó que el Fiscal de Santo Tomé tomó medidas y ordenó que cuatro personas queden detenidos. Dentro de 48 horas se hará la presentación de la querella.



Tras los diferentes casos que se suscitaron la semana pasada de maltrato animal, Gómez determinó que son procederes que se encuadran en delitos. En el caso de los cabellos que murieron durante una carrera tras ser inyectados con sustancias para acelerar la velocidad, la abogada Liliana Gómez se presentará como querellante. Al respecto señaló: “Lamentablemente, la gente a veces por intereses económicos y por seguir considerando a los animales no humanos como objetos, se encargan de decidir sobre la vida de un ser sintiente”.



En este caso se está investigando a través del Fiscal Rural, el doctor Humberto Cabral. Están imputadas las personas por el delito de maltrato animal y por infracción a la ley 26912, que es la de dopaje, que mediante esta última infracción permita aumentar la pena de los investigados.



La abogada relató que en Corrientes es habitual estas prácticas aunque no deberían realizarse. Insistió que los intereses económicos impiden que "las personas amplíen su mente y entiendan que se está matando, porque es eso lo que provocan, la muerte de seres sintientes que están protegidos por la ley, no son más objetos”.



Y añadió: “Lamentablemente cuentan con apoyo político pero es la misma contemplación si le trasladamos al caso de los carreros, que es un tema también bastante urticante, porque no quiero generar conflictos con el sector que defiende al carro como medio de subsistencia”.



Según la defensora del Instituto de Derecho Animal “es el mismo sistema político que contempla la naturalización de un delito, que es el maltrato animal, pero el ser carrero implica otras actividades delictivas también”. Y agregó: “Es amplio el tema y también genera conflicto, pero está amparado por el sistema político que significa votos. Al radicar la atracción a sangre, le va a generar pérdidas también al sistema político. Por eso nuestra provincia todavía no se radica la atracción a sangre”.



En cuanto a como evitar estos delitos Liliana explicó que un aspecto fundamental, es tomar conciencia y hacer la denuncia. "Si la Policía no quiere tomar, solicitarle un certificado de declaración donde explique los motivos de la negación a recibir la denuncia", finiquitó la abogada.



Redacción: G-L