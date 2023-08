RIVER ACORDÓ EL REGRESO DEL PITY MARTÍNEZ Y SOLO RESTA LA FIRMA

Martes, 8 de agosto de 2023

River quedó a un paso de concretar el arribo del volante Gonzalo Martínez luego de casi cinco años de su salida.

El Millonario tiene prácticamente todo acordado para que el futbolista firme su vínculo y sea anunciado, lo que se haría en los próximos días. De esta manera sería el cuarto refuerzo tras las llegadas de Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio y Manuel Lanzini, aunque se recupera de una grave lesión por lo que no podrá jugar por unos meses.



El club de Núñez acordó pagar el resarcimiento al Al-Nassr de Arabia Saudita para que el jugador, autor de uno de los goles en la final de la Libertadores 2018 ante Boca, rescinda el vínculo, ya que aún le restaba un año de contrato, y pueda regresar a la institución en la que jugó entre 2015 y 2019 y ganó ocho títulos. Todavía faltaría definir por cuántos años queda vinculado.



Las tratativas para el retorno del ex-Huracán, quien en estos años siempre estuvo en contacto con el Millo, se activaron hace unas semanas pero en principio no se sabía con seguridad para cuándo se podría concretar porque el oriundo de Guaymallén sufrió una ruptura en el ligamento colateral externo de la rodilla derecha en febrero, durante el encuentro en el que su equipo, Al-Nassr, enfrentó a Al-Taawon, y aún se recupera.

Luego de haber sido intervenido quirúrgicamente, el volante todavía no pudo volver al campo de juego, pero se estima que podría entrenarse de manera normal cerca del mes de octubre, cuando estaría a disposición de Martín Demichelis para ser parte del plantel. Hace unos días el Pity viajó a Europa para obtener el alta médica.



El paso del Pity Martínez por Arabia Saudita

El futbolista campeón de la Copa Libertadores 2018 llegó a Al-Nassr en septiembre del 2020, proveniente del Atlanta United de la MLS, donde compartió plantel con Esequiel Barco. Apenas se puso la camiseta del equipo saudí se coronó campeón de la Supercopa de Arabia Saudita 2020/21. En abril del 2021 tuvo que abandonar las canchas durante 11 meses tras sufrir la rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

Hasta febrero de este año había convertido 13 goles en 58 partidos disputados en el Al-Nassr. Pero la mala suerte volvió a tocar su puerta y se lesionó el ligamento colateral externo. Continúa recuperándose y podría volver al césped en octubre.