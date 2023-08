MANU LANZINI FIRMÓ EN RIVER Y VISITÓ A SUS NUEVOS COMPAÑEROS: "NUNCA DUDÉ EN VOLVER"

Martes, 8 de agosto de 2023

Mientras River se prepara para la revancha ante Inter por los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, los hinchas del Millonario vivieron un especial reencuentro con Manu Lanzini.

El futbolista que regresó a la institución desde la Premier League y quien hoy pasó por una clínica porteña para realizarse la revisión médica. A la salida, entre la gente que pasó a saludarlo, dejó un especial mensaje: "Nunca dudé en volver".

El flamante refuerzo del conjunto de Núñez aterrizó en Ezeiza durante la madrugada del lunes y fue recibido en persona por el presidente del club, Jorge Brito. Así, enfundado en una camiseta con la Banda, Lanzini pisó Argentina y ya se dispuso a viajar hacia Belgrano para realizarse la revisión médica.



Manu Lanzini se hace la revisión antes de firmar contrato con River



Sin hacer declaraciones, pero firmando autógrafos y fotos para algunos hinchas presentes, el jugador que llegó libre desde West Ham se sometió a los estudios correspondientes. A la salida, sin embargo, la multitud era mayor, los pedidos de fotos aumentaron y el jugador paró para hablar con la prensa y brindar sus primeras sensaciones como flamante refuerzo del Millonario: "Estoy muy ilusionado, con muchas ganas de empezar. Muy contento de estar acá y de volver a vestir estos colores. Vengo a un River totalmente diferente al que me fui y con la ilusión de todos los hinchas. Nunca lo dudé, soy un chico al que le gusta escuchar todo pero River siempre fue prioridad en un momento en que me parece que era lo mejor para mi carrera".



La visita de Lanzini al River Camp





Tras la revisión médica y antes de firmar el contrato, Lanzini pasó por el River Camp y saludó a sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico. "La bienvenida del equipo a Manu Lanzini. Estás en casa", publicó la cuenta del club.





"Nada como volver a casa", el emotivo mensaje de Lanzini en su retorno a River

Con la voz de Gustavo Cerati de fondo, Lanzini publicó un emotivo mensaje para los hinchas de River en la antesala de lo que será su retorno luego de casi 10 años desde su primer ciclo en la institución. El video abre con una serie de declaraciones que hizo Lanzini a lo largo de su carrera en las que manifiesta su amor por los colores. "Yo soy hincha de River y mi sueño era jugar en la Primera del club", expresa. "Me encanta hacerle goles a Boca porque soy hincha de River", declara después de un Superclásico de Inferiores.



El emotivo posteo de Lanzini por su vuelta a River



"Nada como volver a casa", escribió el enganche que llega con el pase en su poder, en sintonía con la letra del tema que suena de fondo como un canto a la nostalgia. Los corazones rojos y blancos que agregó en el final están directamente relacionados con el sentimiento del mediocampista por el club que lo formó futbolísticamente.