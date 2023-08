RACING PERDIÓ 4-2 EN LA IDA POR LIBERTADORES ANTE ATLÉTICO NACIONAL

Viernes, 4 de agosto de 2023

A pesar de haber sumado a 5 refuerzos para el próximo semestre, Racing se presentó en el Atanasio Girardot de Medellín con ninguna cara nueva entre sus titulares.

Es que Juanfer Quintero recién estará disponible para los cuartos de final, Agustín Almendra no logró cerrar su vínculo con Boca y Fernando Gago decidió dejar a Roger Martínez en el banco de suplentes, junto a Gastón Martirena.



El compromiso, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, comenzó con un ritmo trabado, aunque Atlético Nacional tuvo sus primeras insinuaciones con envíos de Álvaro Angulo, Brahian Palacios y Neyder Moreno.



Los pases filtrados de Jonathan Gómez y Nicolás Oroz para Maxi Romero, junto con las intervenciones por izquierda de Gabriel Hauche que exigieron a Harlen Castillo fueron algunos argumentos que expuso la Academia para abrir el marcador, pero como sucedió durante toda la Liga Profesional, La Gagoneta sufría la pelota parada adversa.



Un delicado tiro libre ejecutado por Neyder Moreno que se fue a centímetros del palo izquierdo de Matías Tagliamonte representó la primera amenaza seria del dueño de casa. Y a los 34 minutos de la etapa inicial, Atlético Nacional celebró el 1 a 0. Fue mediante un centro frontal que provocó una serie de errores defensivos que favorecieron al conjunto local. Gonzalo Piovi peinó hacia el centro del área, Gabriel Rojas se desentendió de su marca, el arquero falló en la salida y Cristian Zapata se llevó la pelota por delante para festejar. Un accidente bonaerense que celebró el pueblo paisa.



Además del tanto adverso, el desgarro de Juan Nardoni fue otra noticia que no cayó bien en el elenco de Avellaneda. El ex Unión de Santa Fe debió abandonar el choque antes del descanso, y su lugar fue ocupado por Trapito Ojeda, un juvenil de 19 años que afrontaba su octava presentación en el plantel profesional.



En el complemento Racing fue por el empate y recurrió a la pelota parada para poder generar peligro como un tiro libre de Nicolás Oroz que pasó muy cerca del palo.



Por ir a buscar el empate, el elenco dirigido por Fernando Gago dejó espacios en el fondo y Atlético Nacional amenazó con el segundo.



Ese tanto llegó a los 61 minutos con una contra de los colombianos en la que Jefferson Duque recibió solo frente a Nicolás Tagliamonte y llegó el pase a la red para poner el 2-0.



En el final Racing tuvo varios errores defensivos y Atlético Nacional estuvo al borde del tercer tanto. Eric Ramírez lo perdió en dos oportunidades, en la segunda ante la intervención de Nicolás Tagliamonte.



El tercer tanto cafetero llegó a los 83 minutos luego de un tiro de esquina en el que Maximiliano Cantera ganó desde arriba y de cabeza convirtió.



Racing, ya jugado en el resultado, buscó el descuento y el ingreso del retornado Roger Martínez le dio esperanzas. Dentro del área le hicieron una falta al colombiano, que cayó y el árbitro marcó penal, el cual fue convertido por Gonzalo Piovi a los 86 minutos.



En los seis minutos adicionales Racing lo metió en su campo a Atlético Nacional y a los 91 le convirtieron penal a Gabriel Rojas y otra vez Piovi marcó a los 94 minutos.



Con un Racing ya jugado por conseguir el empate, otra vez quedó mal parado en el fondo y en una nueva contra colombiana Cantera firmó el 4-2 que decoró el resultado.



El partido revancha entre el Verde y Racing Club se jugará el próximo jueves desde las 21 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. La Academia deberá vencer por tres goles de diferencia. Vale recordar que el ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Nacional y Boca Juniors, cuya ida finalizó 0-0 en Uruguay.