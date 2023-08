PREOCUPACIÓN EN LAS ECONOMÍAS REGIONALES POR LA REDUCCIÓN DE RETENCIONES Y SUS EFECTOS Viernes, 4 de agosto de 2023 Eduardo Rodríguez, Director de Economías Regionales de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), habló con Cadena de Radios esta mañana sobre la delicada situación que atraviesan las economías regionales. El directivo contó su preocupación acerca de cómo esta medida está afectando negativamente a los productores y su capacidad para competir en los mercados internacionales. La reducción de retenciones ha dejado a las economías regionales en una posición desfavorable, dificultando su acceso a esos mercados y poniendo en riesgo su sostenibilidad económica.



Uno de los principales problemas que enfrentan es la falta de mano de obra, que se agravó este año debido a factores como la sequía, que provocó grandes pérdidas en la cosecha y afectó transversalmente a la economía regional. Los productores de arroz y otras actividades agrícolas se han visto especialmente afectados por esta situación.



Rodríguez destacó la importancia de la presencia de Nora Giménez, una máxima autoridad, en las reuniones con CAME para tratar este tema, lo que brinda esperanzas a los sectores afectados de que se estén tomando medidas concretas para abordar la problemática.



El Director de Economías Regionales enfatizó la urgencia de encontrar una solución, considerando que el decreto 514 del gobierno, que redujo las retenciones, expirará el 1 de septiembre. Se busca establecer una ventana para que los empleadores no pierdan los planes sociales al contratar empleados, buscando un equilibrio entre las necesidades laborales y los beneficios sociales.



Dólar



El tema del dólar también preocupa a las economías regionales, ya que la fluctuación de la divisa afecta significativamente la compra de insumos, muchos de los cuales se cotizan al dólar blue en lugar del oficial, generando mayores costos para los productores. Además, la innovación en el sector se ve obstaculizada debido a que muchas máquinas y componentes son importados, y su precio se encuentra atado al valor del dólar.



En este contexto, los representantes de CAME han mantenido reuniones con técnicos para buscar soluciones a los desafíos que enfrentan los empleados rurales y las economías regionales en general. Se espera que mediante un trabajo conjunto y la atención a las necesidades específicas del sector, se pueda encontrar un camino hacia la recuperación y el crecimiento sostenible.