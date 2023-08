“EL PROBLEMA ES ACÁ EN LA MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA”

Martes, 1 de agosto de 2023

Héctor Torres como referente del servicio interprovincial de remises contó que hace un año en el lado chaqueño se estableció que para prestar el servicio los autos tendrían que ser del 0 Kms a 3 años para atrás.

"Creo que el nuevo Código fue un error porque es solo para nosotros cuando en realidad a los demás remises y taxis rige la norma nacional".



El representante gremial afirmó que desde marzo vienen gestionando con las autoridades del Concejo para que revisen la medida, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna acción al respecto. Antes de la pandemia, eran 51 unidades las que prestaban el servicio, pero ahora solo quedan 11 vehículos en operación, lo que afecta a 20 familias que quedan sin trabajo. El código vigente impide incorporar más unidades al servicio, a menos que sean del año 2019 en adelante.



"Después de la Pandemia somos 20 familias trabajando de forma directa.Eramos 2 agencias ,éramos 51 unidades,estuvimos 11 meses sin trabajar algunos vendieron sus vehículos,otros devolvieron,otros fallecieron y otros se reinventaron pero no podemos sumar más unidades porque se sean modelo 18,17 o 15 y no se los puede tomar porque no los habilitaràn".



Además, Torres mencionó que debido a la reducción en el número de unidades, los horarios de servicio también se han visto limitados. A pesar del descontento generalizado entre los concejales, aún no se ha encontrado una solución para evitar la pérdida del servicio, que es utilizado por numerosos pasajeros como una alternativa de transporte. El representante resaltó que el problema radica en la Municipalidad de Resistencia y espera que se pueda revertir la situación antes de que las licencias empiecen a vencer en agosto.



"Si no reveen a fines de Agosto vencen licencias nos quedarìamos sin trabajo y la gente sin servicio",define.











R:Clara González.- Ivroud Lucas.-