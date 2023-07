Schiaretti propone un país con trabajo y producción

Viernes, 28 de julio de 2023

Elvira Miranda, precandidata a Diputada Nacional y Alejandro Sturla, precandidato a Diputado Nacional, en compañía de Gerardo Marturet, presidente del partido Demócrata Cristiano, estuvieron en Monte Caseros, donde desplegaron los ejes de campaña.



Los integrantes de la Lista 502 B Foro Social Cristiano, que lleva como Fórmula presidencial a Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, se encuentran visitando diferentes establecimientos productivos de la provincia. Así Miranda, Sturla, Marturet, se comprometieron a llevar las preocupaciones del sector al Congreso de la Nación.



Fueron recibidos en la Finca “La Primavera” invitados por Sandra Mónica Duca, cuyas producciones fueron afectadas el verano pasado por los incendios que sufrieron diferentes localidades de la provincia, “No nos trajeron ni un rastrillo”, comentó Sandra.



Luego se dirigieron a la empresa “Aguas del Rincón”, primera y única planta embotelladora de agua mineral, quienes manifestaron que hace 105 años dejaron de exportar y no ven las condiciones favorables para hacerlo con la situación económica actual.



Tiempo después fue el momento de charlar con referentes del cooperativismo citrícola en la Citrícola “San Francisco” sobre los problemas y las posibles soluciones. “No se trata de abrir mercados, sino que tenemos la necesidad de políticas que nos permitan ser competitivos. A veces necesitamos subsidios, porque el producto fuera del país genera divisas y trabajos indirectos de alto impacto y eso no lo ven hoy. Hay ausencia de políticas locales para nuestro sector”, expresaron.



Los candidatos se pusieron a disposición para presentar iniciativas en el Congreso de la Nación a favor de las empresas correntinas. En materia de desarrollo marcamos la ausencia total de planes de vivienda para el sector rural, continuando la migración histórica de jóvenes del departamento”, explicó Elvira Miranda.



Miranda comentó que “Schiaretti propone un modelo de país con trabajo y producción, donde los debates en torno a estos ítems se den en forma seria y que beneficien a todas las provincias. "Nosotros, como Lista 502 B sumamos a la educación, herramienta necesaria para cualquier transformación real”, precisó Elvira Miranda.



“En Goya hemos visto el cierre de Massalín Particulares, que dejó a los trabajadores desocupados y a toda la comunidad sin alternativas de crecimiento, situación que no ha sido resuelta por el gobierno provincial ni el nacional, sumando al dato del índice de pobreza que debería hacer que los dirigentes no duerman pensando en cómo bajarlo y no en la grieta que los personalismos siguen fomentando”, relató.



También se refrieron a la responsabilidad que tienen los/as precandidatos/as en hablar sobre este momento importante de las elecciones nacionales para decidir qué modelo de país queremos para nuestro futuro y de solicitar que se acerquen a votar en cada proceso electoral. “Nosotros recorremos nuestra provincia, no nos quedamos sentados detrás de un escritorio y pienso que no hay que enojarse con quienes descreen de la importancia de ir a votar sino más bien revertir esas situaciones. Fuimos, con el precandidato a Parlamentario del Mercosur, Marito Sebastián Acosta a Ituzaingó, por ejemplo, y escuchamos las inquietudes que nos contaban".