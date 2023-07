Larreta rechazó el blindaje de Bullrich y la mandó a estudiar historia

Miércoles, 26 de julio de 2023

En la agresiva campaña de chicanas, ironías y desacreditaciones que despliega la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta mandó a estudiar Historia a Patricia Bullrich.

En su intento de diferenciarse de su contrincante, el jefe de gobierno rechazó la idea de negociar un nuevo “blindaje” al estilo de Fernando de la Rúa en 2001 pero negó que el Fondo Monetario sea “un problema” para la economía argentina.



“Al blindaje lo hizo De la Rúa. No vamos a repetir eso. Miremos la historia argentina, estudiemos”, lanzó el candidato porteño en clara referencia a la iniciativa de su oponente. Durante una charla en la Sociedad Rural, Bullrich adelantó su intención de endeudar más al país para “salir del cepo” cambiario y “blindar” la economía con “una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional”.



Larreta, Bullrich y el FMI

Rodríguez Larreta, quien como Bullrich también fue funcionario del gobierno de la Alianza que condujo al país a su mayor crisis económica, pidió recordar “cómo terminó De la Rúa” tras esa maniobra financiera y aseguró que él no volvería a hacer lo que había apoyado hace 20 años atrás.



“No coincido volver a hacer un blindaje como hizo De la Rúa. No coincido”, insistió durante una entrevista por CNN Radio en la que no solo intentó despegarse de su pasado aliancista sino también del respaldo que le dio a Macri cuando volvió a tomar un crédito del Fondo después de que el Estado ya se había desendeudado con ese organismo.



“¿Vamos a ir a pedirle otro préstamo más al Fondo Monetario? ¿Esas son las soluciones? Seamos realistas”, enfatizó el precandidato de Juntos por el Cambio en alusión a la propuesta de Bullrich.



Sin embargo, Larreta se alejó de la posibilidad de pedir un nuevo “blindaje” pero no renegó del organismo acreedor ni de las condiciones que impone a sus deudores. “El FMI no es un problema”, dijo para explicar que lo que él haría en caso de ser presidente es renegociar.



Lo que haría, indicó, es negociar “un plan de desarrollo sostenible” con "el mejor plazo y la menor taza" para pagar la deuda que su fuerza política tomó cuando fue gobierno.





Los controles cambiarios y la inflación

También se refirió al “cepo” cambiario del que Patricia Bullrich recomendó salir en menos de un año. "No se puede sacar el cepo desde el primer día, eso no existe. Hablémosle en serio a la gente", se diferenció Larreta y volvió a hablar de la independencia del Banco Central y el freno a la emisión de billetes como salida a la crisis económica.



Luego consideró que "acá no es cuestión de bajar la inflación y nada más” y adelantó que su eventual gobierno va a “implementar un plan de desarrollo para el país" que consistirá en un paquete de “trescientas” nuevas leyes que impulsará en el Congreso.



También criticó las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández que durante estos tres años recuperaron y acrecentaron la producción de diversos sectores, y de manera insólita reconoció que el año próximo la Argentina tendrá “una gran oportunidad".



“Con el primer gasoducto que se construyó (no mencionó el nombre Néstor Kirchner), con el próximo mandato podremos exportar 10 mil millones de dólares, además del litio”, indicó.



Además, “en 2024 habrá un aumento de 7 mil millones de dólares, con lo cual tenemos la expectativa de recomponer las reservas del Banco Central. La reconstrucción de la confianza no es cuestión de matemáticas", sorprendió.