BULLRICH EN CONFERENCIA JUNTO A VALDÉS PRESENTÓ SU PROGRAMA DE GOBIERNO

Miércoles, 26 de julio de 2023

El gobernador Gustavo Valdés recibió este martes en el Club San Martín de la ciudad Capital, a la precandidata a presidente de la Nación, Patricia Bullrich, con quien brindó una conferencia de prensa.

De esta manera, poniendo acento sobre los aportes que debería hacer la Nación a Corrientes en materia de infraestructura vial y energética. Y la postulante de Juntos por el Cambio, le respondió allí que que "vamos a tener un diálogo permanente para trabajar en equipo, y que Corrientes deje de ser una provincia discriminada", y en este marco, puntualizando sobre Yacyretá, explicitó cuál es su compromiso sobre la futura conducción de la representación argentina en la Entidad Binacional, al afirmar que "ahora le toca a Corrientes".



Pasadas las 14, Bullrich llegó al club San Martín para encabezar un acto en el marco de su campaña como precandidata presidencial de Juntos por el Cambio. Fue allí recibida por el mandatario provincial y antes de hablar ante la militancia que colmó el salón Lapacho del club rojinegro, ambos ofrecieron una conferencia de prensa en el restaurante contiguo. Los acompañaron en la ocasión, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, y los precandidatos a diputados nacionales Alfredo Vallejos e Ingrid Jetter, y parlamentaria del Mercosur, Ana Miño.



Patricia Bullrich se refirió a la necesidad de lograr que los planes sociales se transformen en empleos en el menor tiempo posible."Lo primero que vamos a hacer es regalmentar que el Plan es compatible con un trabajo.Eso debe ser una trancisión de un tiempo;será una decisión en conjunto con los Gobernadores que son los que mejor conocen a su gente",dijo.



"Creo que la recuperación de Provincias de JXC nos ayudara muchísimo para el próximo gobierno,mas personas que piensen como un gobierno y que empujen al pais al progreso es lo más federal.Vengo de Formosa y vamos a hacer una gran elección asi como estoy segura que vamos a recuperar Chaco de la mano de Zdero",expresó.







"Nosotros estamos para cambiar,para que haya una Argentina diferente y para eso se necesitan invrsiones en infraestructura,que estemos pensando en electroductos,gasoducto para crecer pero para eso hay que tener visión y perspectiva de trabajo", dijo el Primer mandatario correntino.



Bullrich se comprometió a reabrir el paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas. "Es muy importante que eso se entienda porque una provincia que ha cedido tierras para una obra tan importante tambien tiene que tener capacidad de decisión sobre esa obra",dijo la precandidata a presidente de JXC al hacer referencia a Yacyretá y su directorio.



"Cuando ganemos el gobierno vamos a llegar mas rapido y vamos a tener mejores resultados,por eso necesitamos ganar las elecciones ,estoy seguro que vamos a trabajar y vamos a tener un futuro exitoso",expresó Gustavo Valdés.



"Argentina necesita cambios económicos urgentes porque está fracasando de la mano de Sergio Massa,actual candidato a presidente del Frente de Todos" (Gustavo Valdés)



Al momento de las preguntas sobre las PASO, Valdés manifestó que “estamos trabajando: somos soldados, a lo mejor porque de acá salieron los Granaderos y el General San Martín, así que creo estamos preparados para construir la Argentina”. Afirmó que “mucha de la responsabilidad que tenemos luego de haber recibido el acompañamiento de tantos correntinos, justamente es eso: responsabilidad para gobernar la provincia de Corrientes, y llevarla a buen puerto, con números equilibrados, con buen volumen de obra pública, que son con nuestros recursos, y por eso nos sentimos absolutamente discriminados con obras que son nacionales, que no es nuevo”.

Dijo que Patricia Bullrich “sabe lo que pasa, conoce como discrimina el kirchnerismo a Corrientes”. Sin embargo, agregó que “tenemos proyectos, pero primero hay que tener la fortaleza para enderezar a la República Argentina, que necesita cambios de rumbos urgentes, porque la política económica está fracasando de la mano de Sergio Massa, actual candidato a presidente de la Nación, así que lo que no hizo antes no va hacer hacia adelante”.

Por eso, “cuando viene un precandidato a presidente de la Nación de nuestro espacio político, a nosotros nos llena de orgullo, porque son personas íntegras, capaces, que realmente tienen la vocación de cambio”, remarcó Valdés. Desde esta Provincia, “estamos para que haya una Argentina diferente, y por supuesto que para que eso suceda, necesitamos tener inversiones en obras de infraestructura, que estén relacionadas con el gas, los puentes, el camino, las rutas, que estemos pensando en electroductos que sean fundamentales, en los gasoductos que sean para crecer, pero para eso hay que tener visión, perspectiva de trabajo, que en Corrientes la tenemos ampliamente consensuada con la sociedad civil a través del Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030"”, cerró el primer Mandatario.



Patricia Bullrich

Con respecto al Yacyretá Bullrich indicó que “ya trabajamos muchas cosas en este tema, sobre Ituzaingó desde la apertura del puente que era cerrado, porque de verdad era una gran ayuda para que los argentinos pudieran salir más rápido, y tener una vía alternativa a la existente”.

“Nosotros conocemos la importancia que tiene Yacyretá, los últimos (directores) han sido misioneros, ahora le toca a Corrientes y además está en Corrientes, eso es algo muy importante que se entienda, porque muchas provincias que tienen hidroeléctrica están pidiendo participación”, recalcó Bullrich y considerando que “una provincia que cedió la posibilidad de tener una obra tan trascendental tiene que tener poder y decisión sobre esa obra”.

“Hay otros temas para debatir con respecto a cuál es la participación en determinados institutos que siempre están de un solo lado”, puntualizó la candidata y sostuvo que “vamos a trabajar para que realmente haya una participación de Corrientes en los espacios que tenga un interés concreto por su economía, por su gente, y su realidad”.

“El compromiso y lo hablado con el Gobernador es un compromiso, vamos a tener un diálogo permanente para trabajar en equipo, y que deje de ser una provincia discriminada”, subrayó Bullrich.

Seguidamente, la candidata a presidente al ser consultada sobre el respaldo en el Congreso que necesitaría de ser electa presidente, sostuvo que “cuando uno toma la decisión de participar de unas elecciones primarias, como en las que estamos participando, tiene de entrada las reglas del juego, y es la gente la que elige sobre quién tiene las mejores propuestas y condiciones para gobernar el país”.

“Las condiciones básicas de participar en primarias es aceptar el resultado, lo que significa que el que pierde debe aceptar en formar parte del equipo que va a gobernar, y el que gana tiene que ser abierto y generoso”, aseguró y para terminar, remarcó que “el día después de las Paso arranca Juntos por el Cambio decidiendo un nuevo liderazgo, que es un gran desafío porque necesitamos que en los próximos cuatro años sean de un verdadero cambio, y desde ahí arranca un nuevo momento con todos juntos”.