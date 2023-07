"NOSOTROS TENEMOS QUE TENER UN PAÍS MÁS NACIONALISTA"

Miércoles, 26 de julio de 2023

El vicepresidente de la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola Marcos Danuzzo en dialogo con Cadena de Radios se refirió al impacto de la inflación en la actividad.

"No es para justificar sino para que se entienda que el aumento del combustible, packaging, etc, todo se carga al precio de la mercadería y el que vende sigue recibiendo el mismo porcentaje".



Marcos señaló que, a pesar de los aumentos de precios en el mercado, los productores continúan ganando lo mismo, lo que afecta negativamente sus ingresos y estabilidad financiera.



El entrevistado propuso que la solución colectiva para la situación, está en inclinárse por un enfoque más nacionalista en el país. Hizo hincapié en que Argentina es la tierra en la que producen y consumen, y sugirió que, en caso de importaciones, los pagos se realicen en dólares para proteger la economía nacional.



Además, Danuzzo destacó que "no se puede andar especulando" con los precios, ya que los cambios en los valores de sus productos no están bajo su control. Señaló que, por ejemplo, el precio de una papa puede variar de una semana a otra debido a todos los factores de producción que conlleva, lo cual está fuera de su alcance y el de los vendedores en los supermercados.



El entrevistado también mencionó que los precios elevados están influenciados por la cantidad de impuestos que afectan a la cadena de producción y comercialización de alimentos.



Finalmente, el representante del sector productivo indicó que el problema no es atribuible a un solo partido político, sino que considera que hay cuestiones estructurales en la economía que deben abordarse de manera integral.



Las declaraciones de Marcos Danusso ofrecen una visión sobre las dificultades y desafíos que enfrentan los productores en Argentina, así como sus opiniones sobre cómo abordar algunos de los problemas económicos del país.











R: Ivroud Lucas.- Clara González.-