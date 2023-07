Las 8 propuestas de Massa para las elecciones 2023: Cuales son una por una

Domingo, 23 de julio de 2023

El precandidato a Presidente de Unión por la Patria hace una campaña con el eje en la economía, su actual expertise. Pero además ya reveló sus ejes sobre salud, educación y política internacional. Cuáles son las iniciativas y promesas en caso de ganar las elecciones.

El precandidato a presidente por Unión por la Patria en las elecciones 2023, Sergio Massa, lleva adelante en campaña una serie de propuestas, sobre todo centradas en la economía, su expertise de hoy. Cuáles son las iniciativas y promesas en caso de ganar las elecciones 2023.



Economía

Pagarle al Fondo

La principal promesa de Massa para la campaña es que durante su gobierno en los próximos cuatro años se cancelará definitivamente la deuda con el FMI. «Sacar al Fondo Monetario para que no vuelva nunca más», expresó tras ser ungido como candidato por UP.



Desarrollo con inclusión

Asimismo, las cuatro máximas de Massa para la campaña de cara a las PASO y a los comicios generales de octubre son: orden fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria y desarrollo con inclusión.



En cuanto al ítem «desarrollo con inclusión», Massa cree que el principal déficit de este gobierno del Frente de Todos ha sido la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Entiende, según contó públicamente en las últimas semanas, que bajar la inflación y volver a los niveles pre 2015 es la tarea pendiente que quiere llevar adelante.



Tarifas y transporte

Massa plantea mantener los subsidios a la luz y al transporte. Y no ir hacia un tarifazo como pretende la oposición. «Cuando la oposición plantea el camino para ordenar la economía, plantea el ajuste, y lo hacen en términos de eliminación de cosas», alertó. Y agregó estos días: «Si te proponen la eliminación de los subsidios al transporte y luz, sabé que vas a pasar de pagar 60 a 500 pesos y de 1400 a 4700 pesos».



Educación

Universidad gratuita

A diferencia de algunos de sus contrincantes, Massa promete mantener la universidad gratuita. El ministro aseguró que la inversión en educación y en investigación es la manera de lograr un país que “genere valor agregado”. “No hay mayor valor que tengamos que defender que es la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva”, sostuvo en plena campaña.



Robótica y programación, materias obligatorias

Massa dijo en plena campaña reveló que avanza para que si es presidente las materias robótica y programación «sean obligatorias en 4° y 5° año, y que tengamos núcleos de salida laboral ya del secundario».



Contó que ya está trabajando con el ministro Jaime Perczyk para plantar ya en marzo 400 escuelas en todo el país con estas características. «Ya estamos preparando a 70 mil programadores, y el año que viene ya serán 300 mil. Parte de la salida de argentina es venderle al mundo el talento de nuestra gente», aseguró el ministro.



Salud

Las prepagas y el PAMI

Massa afirmó tener en claro que el problema que tiene Argentina es «cómo asignamos recursos» en cuanto a la salud. «Si vos sumás obras sociales, medicina prepaga, sistema de salud pública, en algunos territorios tenemos servicios multiplicados, y en otros lugares disminuidos o ausentes. Hay que mirar sistema de gestión privada, asociada y pública», afirmó el candidato. Una continuidad de la idea de Cristina Kirchner sobre realizar un sistema integrado. Por otra parte, el tigrense quiere potenciar el PAMI y criticó a quienes hablar de eliminarlo.



Política internacional

Con EEUU y China

El precandidato a presidente de UP mantiene un vínculo histórico con Estados Unidos que él mismo no oculta. Que creció y fue aprovechado en las negociaciones con el FMI, por la importancia de ese país en el directorio del Fondo.



Sin embargo, desde que es ministro de Economía, y en este escenario de dificultades financieras, Massa comenzó a profundizar un vínculo con China, que lleva al país a que su sociedad con ese mundo oriental sea cada vez más importante. Hoy China es el segundo socio comercial de Argentina y está ubicado en un lugar protagónico. El uso de yuanes para con el FMI dan cuenta de esa nueva relación estrecha. Hoy, los principales socios comerciales de Argentina son Brasil, China y Estados Unidos (en ese orden).



Ley de Medios

El compañero de fórmula de Massa, Agustín Rossi, contó que está dedicado a actualizar la Ley de Medios, luego de ser confirmado como vice del tigrense. “Creo que hay que actualizar la ley, lo dije claramente y estoy trabajando en eso. Se lo entregaré y se lo mostrará al candidato a presidente Sergio Massa”, dijo.



Antes de ser candidato, Rossi ya manifestaba su deseo. “Si fuese presidente, el primer día repongo la ley de medios y elimino los decretos que Mauricio Macri eliminó”, aseguró, y evaluó: “La enorme concentración de poder mediático que existe impide una democracia plena como la que deberíamos tener. Al mismo tiempo facilita construir ese poder que tanto asfixia a la democracia, que es la alianza entre medios hegemónicos y los sectores del Poder Judicial”.



En 2016, Macri firmó un decreto que modificó los aspectos centrales de la Ley de Medios sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. La medida cambió el artículo 41 de norma, que prohibía la venta de medios audiovisuales y facilitó la integración de cadenas privadas de radio y televisión. El cambio también implicó que no haya topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable (hasta entonces era de 24). Además, se eliminaron las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable y radio y TV abierta.