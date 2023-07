PRÉSTAMOS PARA PERSONAL DOMÉSTICO: CÓMO PEDIR HASTA $150.000 CON TASA FIJA DEL 60%

Viernes, 21 de julio de 2023

El Banco Provincia habilitó una nueva línea de créditos para trabajadores de casas particulares con un monto máximo de 150.000 pesos a pagar en 36 cuotas de 9.065 pesos.

La línea tiene una tasa fija anual de 60% (costo financiero total efectivo anual vencido de 79,59%) y no se requieren mayores requisitos.



Según detallaron desde la entidad financiera, para poder acceder al préstamo los trabajadores deberán estar registrados en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. Los trámites se realizarán de forma presencial en cualquier sucursal del banco.





De acuerdo a los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), hay 487.000 trabajadores de servicio doméstico registrados en AFIP, mientras que hay cerca de 1.224.000 que trabajan en la informalidad, por lo que no podrán acceder a los préstamos.



La línea de préstamos personales, que estará disponible a partir de agosto en las sucursales del Banco Provincia, establece que el monto a tomar no podrá afectar más del 30% del ingreso mensual de los trabajadores. Por lo tanto, para solicitar $150.000 se deberán ganar al menos $30.216 netos (las cuotas por ese monto son de $9.065, sumando capital más intereses).



Por otro lado, el banco informó que el seguro de vida no tendrá costo y se utilizará el sistema de amortización francés. Esto significa que la cuota será fija durante todo el préstamo.



Es importante aclarar que la tasa anunciada estará disponible para aquellas personas que soliciten sus préstamos entre el 7 de agosto y el día 31 de ese mismo mes. Luego de esa fecha los valores podrían modificarse.



Quienes se retrasen en el pago de las cuotas deberán enfrentar intereses punitorios del 50% de la tasa compensatoria y quienes deseen precancelar el préstamo deberán pagar un 4% sobre el monto a entregar, excepto en aquellos casos de precancelación total en los que haya transcurrido al menos la cuarta parte del plazo original de la financiación o 180 días desde su otorgamiento.



Cabe aclarar, que se considera trabajadores de casas particulares a aquellas personas que prestan servicios o tareas de limpieza, mantenimiento u otras actividades típicas del hogar; asistencia personal y acompañamiento a miembros de la familia o que conviven en el mismo domicilio con su empleador. También están incluidos quienes realizan cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad.



Cómo pedir una tarjeta de crédito



En caso de no solicitar el préstamo, los trabajadores de casas particulares tendrán otra posibilidad de financiarse accediendo a una tarjeta de crédito con límites preestablecidos en función del ingreso mensual estimado, unificado para compras en un pago y cuotas.



De acuerdo a lo informado por el banco, entre los beneficios de contar con una tarjeta de crédito figura la posibilidad de comprar hasta 24 cuotas sin interés en la tienda virtual Provincia Compras y en establecimientos comerciales adheridos con descuentos.



Además, se acreditará un reintegro de 40% con tope de 6.000 pesos en la primera compra que se haga con la tarjeta en dos o más cuotas, realizada dentro de los primeros 90 días desde el alta de la tarjeta de crédito. El beneficio se verá reflejado en el primer resumen posterior a la compra, con la condición de que la tarjeta haya sido registrada antes del 31 de diciembre de 2023.



Quienes opten por no pagar el saldo total del resumen y quieran financiar saldos inferiores a $200.000, deberán pagar una tasa efectiva anual vencida de 129%. Para saldos superiores a ese monto, la tasa ascenderá a 147,31%.



Los usuarios sólo podrán solicitar una de las dos alternativas, entre el préstamo personal o la tarjeta de crédito.



Lanzamiento oficial



El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, encabezó la presentación de la línea crediticia en el Centro de Producción Audiovisual Leonardo Favio, en la localidad de Bernal, junto a la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, el ministro de trabajo bonaerense, Walter Correa y la directora de Banco Provincia, Laura González.



"Queríamos ofrecer una línea de crédito especialmente pensada para los trabajadores de casas particulares, porque sabemos que el sistema financiero formal les da la espalda y eso tiene que ver mucho con cómo es la tarea y cómo son las relaciones laborales en ese ámbito", destacó Cuattromo.