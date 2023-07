Rossi: “Los argentinos no queremos retroceder y defenderemos nuestros derechos” Miércoles, 19 de julio de 2023 En el anochecer de este martes 18 de julio, Agustín Rossi, candidato a vicepresidente de la Nación de Unión por la Patria, encabezó un multitudinario acto en un local ubicado por la avenida Maipú 3841. Lo hizo junto a las y los candidatos a diputados nacionales: Nancy Sand; Cristian Zulli, Sara Aparicio, Fabian Borda, Verónica Molina (suplente) y la candidata a parlamentaria del Parlasur Yesica Taborda. También estuvieron legisladores provinciales y nacionales, intendentes y concejales de diferentes puntos de la provincia.



Entre las entidades sindicales estuvieron la CGT, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, Barrios de Pie, Descamisados.



El principal orador fue el candidato a Vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi, “recuerdo a Fabián Rios cuando también hicimos un acto en este lugar -recordó- un gran recuerdo a un grande del peronismo correntino”. Fue el inicio de su alocución para luego recordar “el fracaso de la gestión privada de Aerolíneas Argentinas y nos tuvimos que hacer cargo porque no pagaban el salario desde hace tres meses. Entonces, ya sabemos qué es lo que quieren hacer. Quieren hacer desaparecer Aerolíneas Argentinas, les encanta la palabra desaparecer a ellos”.



A lo que añadió: “Cada vez que el macrismo te dice es por acá, es porque hay un negocio. Lo sabemos porque ya lo hicieron y lo van a volver hacer. Por eso es importante defender los derechos de los trabajadores y los derechos sociales”.



“Por algo los tres candidatos de la oposición dicen que van a eliminar el Ministerio de las Mujeres. Entonces hay que salir a militar para decirles que los argentinos no queremos retroceder, no queremos retroceder con respecto a las diversidades sexuales, religiosas y ahora dicen que los causantes del problema son esos derechos. Pero los causantes de los problemas son los que fugan millones de pesos, los que remarcan todos los días los precios. El problema de la democracia en Argentina es la tensión entre la política y las corporaciones”.



Rossi agradeció a “cada uno y cada una de ustedes por la militancia. No nos van a detener ni con aparatos, ni corporaciones mediáticas, ni redes sociales. Vamos a volver a consolidar un gobierno popular nacional y popular a partir del 10 de diciembre. Por eso los convoco a militar casa por casa, barrios por barrio, ciudad por ciudad, para hacer llegar nuestro mensaje”.



Candidatas y candidatos de Unidad por la Patria Corrientes

Nancy Sand, manifestó su emoción al hacer uso de la palabra “por la presencia de Agustín Rossi que siempre defendió al peronismo de Corrientes. A nuestra provincia por los derechos conseguidos y agradezco a todos quienes dejaron intereses personales para acompañar esta lista de unidad en la sumatoria de voluntades para consolidar la fórmula de Sergio Massa Presidente y Agustín Rossi Vicepresidente de la Nación”.



Como el resto de los oradores la dirigente remarcó la necesidad de “militar casa por casa de cada barrio y de cada municipio de la provincia”. Puso de relieve por “lo que van los demás adversarios como ser Juntos por el Cambio, van por los derechos adquiridos de cada correntino y correntina”. Sand destacó “que tenemos hombres y mujeres capaces para profundizar todas las políticas desarrolladas hasta ahora. Más viviendas, más trabajo y por eso debemos construir con alegría que es la militancia. La herramienta más importante que tenemos”.



A su turno, Cristian Zulli, segundo candidato a diputado nacional dijo que “hay que salir a militar el país que queremos: el que cierra con la gente adentro, con los derechos adquiridos y enfrente está el país del ajuste y lo que prometen. Si protestamos nos matan a palazos, eso es lo que quieren. Por eso debemos asumir el compromiso del peronismo y de este proyecto. Hay que salir a militar casa por casa y a Larreta le decimos que mucha gente más poderosa quiso terminar con el peronismo y el kirchenerismo y acá estamos”.



Jesica Taborda, candidata a parlamentaria del Mercosur, al hacer uso de la palabra destacó la creación de un espacio de reserva en Campo Avalos en la provincia de Corrientes. “El compañero Agustín fue importante para esto y como representante de la provincia de Corrientes voy a encargarme de mantener y crear más lazos con los países de la región”, dijo. Remarcó las políticas nacionales aplicadas en la ciudad de Monte Caseros de donde es oriunda.



La tercera candidata a diputada nacional, Sara Aparicio, remarcó “la enorme responsabilidad de militar por esta causa nacional que es seguir defendiendo este modelo y que somos el camino al progreso y al desarrollo del país. Porque a los emprendedores es a quienes les otorgamos ayuda como un Estado peronista, con herramientas, con microcréditos y la gente está asustada porque Juntos por el Cambio viene por los derechos adquiridos”.



Fabián Borda, puso de manifiesto cómo “el compañero Agustín Rossi encaró a los legisladores de Juntos por el Cambio: Ustedes no nos entregaron Disney y es eso lo que debemos recordarles a la gente. Cómo nos entregaron el país los que hoy nos dicen cómo tenemos que gobernar”.