"DESDE EL PRINCIPIO ESTUVE SEGURO DE QUE ERA LEGÍTIMO"

Martes, 18 de julio de 2023

En diálogo con Cadena de Radios, Marcelo Insaurralde, presidente del Club Atlético Boca Unidos de Corrientes, se refirió al mal arbitraje que perjudicó al equipo en el último partido contra Gimnasia y tiro de Salta, quien se encuentra puntero.

Y es que durante el encuentro, cuando faltaba un minuto para cumplirse los 90 reglamentarios, el juez de línea cobró un supuesto fuera de juego de un jugador de Boca Unidos, anulando así un gol que hubiera significado el 1-0 a favor del equipo correntino.



Insaurralde expresó su sorpresa por la decisión del árbitro mencionando que fue "duro el asombro del partido del sábado. No entendíamos nada acerca de la decisión del árbitro". De esta manera, lamentó la situación y afirmó que el club está trabajando para recuperarse y seguir peleando en el torneo Federal A.



El presidente del club también hizo referencia a las posibles sanciones que podrían derivarse de dicho partido, mencionando que los fallos arbitrales se darían a conocer recién el miércoles, agregando que cuentan con un jugador expulsado. Además, destacó que durante el encuentro no pudieron entablar conversaciones con los árbitros, aunque tuvieron la oportunidad de hablar con el cuarto árbitro sobre su error.



“No pudimos cambiar palabras con los árbitros. En el momento en el que estábamos sabemos que es prudente no hablar con ellos. Con el cuarto árbitro hablamos sobre su equivocación, pero poco más” dijo el presidente del club Boca Unidos a Cadena de Radios.



Insaurralde señaló que esta no es la primera vez que el equipo se ve perjudicado por decisiones arbitrales y que estos errores les han hecho perder puntos importantes en partidos disputados en su estadio. Sin embargo, resaltó que el desempeño del equipo ha sido más consistente en comparación con años anteriores, y que, a pesar de la situación, buscan escapar de los puestos bajos de la clasificación.



“La otra vez ya tuvimos un partido que terminó un poco, entre comillas, alterados, porque fue un arbitraje que por ahí siempre tienen algunos problemas, los mismos errores o la forma de proceder. Puede ser por el nerviosismo que generan las tribunas. Lamentablemente en esos partidos venimos perdiendo puntos de local”.



En relación a los play-off, el presidente del club mencionó la dificultad del torneo Federal A, especialmente debido a la dureza de la zona en la que compiten. Insaurralde reconoció que los triunfos generan tranquilidad en el equipo, pero que la situación actual los tiene preocupados y dolidos.



“El torneo federal es un torneo difícil. Este año se complicó porque la zona que nos tocó jugar es la más dura, por los equipos. Salta, formosa, son muy difíciles. Corrientes para ellos está siendo difícil” afirmó.



En cuanto a las medidas que tomarán frente a este arbitraje, Insaurralde informó que habrá una reunión en Buenos Aires, con presencia de representantes del club, la AFA y el Consejo Federal. El objetivo es evitar que situaciones similares se repitan y tomar las medidas correspondientes para mejorar la calidad de los árbitros y que no les toquen arbitros que siempre terminan con polémica.