Elvira Miranda: "Hay que trabajar en el derecho a la libertad de prensa"

Martes, 18 de julio de 2023

La Fundadora del Sindicato de Amas de Casa en Corrientes, Elvira Miranda, habló de su postulación como candidata a diputada nacional. Asimismo, indicó cuáles son los proyectos en los que trabaja y busca llevar al congreso de la Nación.

Una vez concluida la conferencia, la colega y actual pre candidata a Diputada Nacional, Elvira Miranda hizo una breve referencia respecto de lo que se concibe por estos días aquellas diferencias políticas que parecen irreconciliables y se la llama grieta. “Son fruto de sucesivos enfrentamientos a lo que se le denomina grieta, creemos que desde los años 55 venimos cíclicamente padeciendo enfrentamientos tan grandes que no han permitido a la Argentina hacer una síntesis y poder posicionarnos nuevamente en el contexto de América Latina y del mundo”. A lo que prosiguió “con todas las capacidades que tiene tanto el país desde el punto de vista de sus recursos naturales, pero fundamentalmente con un pueblo que se destaca en forma permanente a lo largo y ancho de los niveles más exigentes del mundo.”



En otro pasaje de la entrevista exclusiva, Miranda, se refirió a la cuestión laboral, más concerniente a las mujeres, reflejado incluso dentro de la plataforma electoral, a lo que dijo “lo que ocurre en este momento es que nosotros tenemos un padecimiento, en el aparato productivo muy fuerte, que trae aparejado un empobrecimiento donde las únicas salidas tal vez sean rentísticas, un ejemplo claro es tener que engrosar el aparato del empleo público”. En tanto que destacó “no podemos darle salidas a las capacidades y a las necesidades de nuestro pueblo, la verdad que hablamos de educación porque es imprescindible para acompañar en las demandas y en las grandes exigencias que tiene” haciendo referencia a la capacitación y la educación como pilares indispensables para superar diferencias.



“El atraso en materia de innovación y tecnología, es una consecuencia en muchas regiones de nuestro país, si no incorporamos a la ciencia y al conocimiento todo esfuerzo será en vano” subrayó la precandidata dejando claro una postura al respecto. “Por eso es que hay necesariamente que plantarnos en una alianza entre el capital que pretende invertir hacia los sectores industriales y productivos los sectores del trabajo y los sectores del conocimiento” concluyó.



En su carácter de pre candidata a Diputada Nacional, expresó “fundamentalmente es una de las cosas que más nos atraviesa, porque es cíclico, refiriéndose a una situación de la crisis laboral y su afección en todos los ámbitos de la vida cotidiana de cualquier sujeto que termina en el mejor de los casos siendo subsidiado por el estado “son los subsidios, que requieren una discusión y un debate inmediato porque impacta en dos aspectos que son centrales. Por ejemplo, para nuestra provincia un ejemplo de ello es la problemática energética, la temática del transporte que también es un eje estratégico para la población. Ya que esencialmente nos deja a pie a toda la población, cuando esas dos temáticas no se resuelven. Nosotros creemos que uno de los ejes fuertes en este modelo es trabajar con el respeto irrestricto a los derechos”.