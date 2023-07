PEDIRÁN ANULAR LA PRUEBA DE LA SANGRE DE CECILIA EN LOS MUEBLES

Viernes, 14 de julio de 2023

El abogado de Emerenciano y César Sena, Ricardo Osuna, adelantó que junto a su equipo pedirán la nulidad de la prueba conformada por el resultado positivo del ADN en la sangre recolectada del colchón y muebles que fueron removidos de la casa.

La estrategia del abogado consiste en buscar una aguja dentro del pajar. En sus declaraciones afirmó que analizarán cómo el Ministerio Público Fiscal obtuvo esa prueba, y de dónde surgió. Además, indicó que ya plantearon la nulidad de la declaración testimonial que el fiscal Jorge Cáceres Olivera le tomó a Marcela Acuña y a César Sena el pasado jueves 8 de junio, en la Comisaría Tercera de Resistencia, cuando todavía no habían detenidos ni imputados.



Respecto a la confirmación científica difundida este jueves sobre el ADN de Strzyzowski en los muebles secuestrados de una casa en el barrio Emerenciano, y que habrían sido donados por Marcela Acuña según declararon los detenidos, Osuna dijo: "A mi nadie me dijo -sobre la pertenencia de los muebles a la familia Sena-, yo le pregunté a César y, lo que estaba en la casa, estaba en la casa".



Luego, detalló: "Eso no estaba en la casa. Si no estaba en la casa, no le pertenece. La posesión vale título. A mi no me consta, yo le pregunté a César si él tenía conocimiento de un colchón y de un mueble que haya sacado de la casa, y… -dio a entender que la respuesta fue negativa-".



Por último, señaló: "A mí, mi defendido no me hizo mención de que se hayan sacado esos objetos de la habitación de la casa de ellos".



Esta es una de las estrategias defensivas de Osuna para tratar de beneficiar a César y a Emerenciano. Según afirmó en reiteradas ocasiones, el Equipo Fiscal Especial no conserva pruebas suficientes para mantener en prisión a ambos, y tampoco "tiene por acreditado" que Cecilia Strzyzowski esté muerta.







Qué hacer ante un caso de violencia de género



En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento.

Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 (Nacional) - 3794530311 (Corrientes)

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.