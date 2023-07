Yacyretá realizará 6 km de iluminación en Santa Lucía

Jueves, 13 de julio de 2023

Canteros y Villordo rubricaron el acuerdo para que Yacyretá realice tres subobras en Santa Lucía que consisten en 6 kilómetros de iluminación de la circunvalación por la ruta provincial 27.



Además se avanzarán en 3 kilómetros de iluminación en los accesos Norte y Sur de la ciudad.

Y por último el tendido eléctrico por la ruta provincial 29 hasta el acceso al barrio Villa Córdoba.



"Yacyretá hace posible este anhelo de los santaluceños. Desde que asumimos Ana Almirón, Richard Valenzuela y yo hemos basado nuestra gestión en Corrientes, en ayudar a cada correntino. Más allá de las críticas inferidas por el Gobierno provincial que tratan de desmerecer lo que hacemos y contra el Gobierno nacional. Hay que dejar en claro que Nación mira Corrientes, que no discrimina a nadie, solo basta con ver las obras que se realizan en saneamiento ambiental, en escuelas y en iluminación", dijo Canteros.



"Si los salarios se pagan en tiempo y forma es porque hay un Gobierno nacional que cumple con la coparticipación federal mes a mes. Estoy hay que decirlo a todos los correntinos porque después nos quieren responsabilizar de los altos índices de pobreza en la provincia, de mortalidad infantil, de desocupación, cuando no tenemos nada que ver. Eso hay que decirlo", aseguró.



"Por ahí pretenden endilgarnos que Ycyretá hacé obras solo en los municipios peronistas. Pero nosotros no discriminamos, estamos haciendo un tendido eléctrico de 20 kilómetros en Ituzaingó, la ciudad del gobernador. Porque nosotros no discriminamos", refutó.

"Yacyretá hace obras en Villa Olivari, donde desde hace años 2000 familias esperan por agua potable y ahora Yacyretá lo hace posible porque las perforaciones ya iniciaron. Además técnicos de la EBY ya están en Virasoro y Paso de los Libres para realizar más obras", informó.



"Los correntinos tienen que tener en claro eso. Yacyretá y el Gobierno nacional no lo discriminan. Basamos nuestra gestión en el desarrollo de Corrientes", insistió.



Asistieron a la firma del convenio la diputada nacional Nancy Sand, el gerente regional de Anses Corrientes, Christian Zully; el diputado Talero Podestá; la vicepresidenta del FONCAP Sara Aparicio; el concejal Héctor Duarte; la concejala Cristina Gómez; el edil por Lavalle José Alarcón, el Presidente del Partido Agrario Fabricio Bin, El delegado de Migraciones Ataliva Laprovita, el presidente de Nuevo País de Goya Juan Acosta entre otros.



"Esta obra mejorará la vida de todos los santaluceños. Gracias a Yacyretá por hacer realidad este anhelo", dijo el intendente Norberto Villordo.