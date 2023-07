Pidieron la renuncia del director provincial de Transporte

Jueves, 13 de julio de 2023

Mediante un comunicado difundido, el bloque de diputados de Unión por la Patria Corrientes solicitó la renuncia del director de Transporte de la provincia.

Esto, por considerarlo exclusivamente como uno de los responsables de la continuidad del paro de trabajadores del servicio de transporte público de pasajeros.



Según indicaron, concretaron todos los reclamos y las gestiones pertinentes para solucionar el conflicto, “pero nos encontramos con que el detonante es que la provincia incumple con sus obligaciones comprometidas legalmente. Pagaron $20 millones menos de lo que corresponde a las empresas e hicieron caer el sistema de coparticipación entre Nación y Provincia para financiar los subsidios al transporte”, explicaron.



“Como representantes del pueblo estamos preocupados por el daño a los usuarios y a la economía provincial. Es lamentable que seamos la única provincia del país que continúe con el paro. Pero si fue una decisión política del gobernador Gustavo Valdés de no invertir lo que corresponde o si se trató de un error del Director de Transporte de la Provincia al confeccionar las planillas, en cualquiera de los supuestos, existe esta exclusiva responsabilidad política. Lo que reclamamos es el cumplimiento inmediato de las obligaciones provinciales comprometidas”, argumentaron.



De acuerdo a la reglamentación vigente, para que el Estado Nacional ejecute las transferencias de asistencia del Fondo Compensador, cada provincia debe presentar la documentación correspondiente, y que una vez que esto sea certificado por los funcionarios nacionales, las provincias reciben los montos debidamente acordados. Esta situación aún no está regularizada, razón por la cual Corrientes todavía no recibió los fondos correspondientes al mes de mayo. Por ley de presupuesto, la ayuda de Nación tiene que ser exactamente la misma a lo que invierte la provincia. Y al invertir menos, el desembolso nacional queda frenado automáticamente.



Hasta el momento, el Gobierno Nacional envió durante los primeros cuatro meses unos $633.161.383 en carácter de subsidio, con un faltante de $20 millones a cargo de Provincia.