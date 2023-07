CONOZCA DETALLES DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LA 123º PEREGRINACIÓN A ITATÍ Jueves, 13 de julio de 2023 Con motivo de la realización de la 123° “Peregrinación desde San Luis a Itatí,bajo el Lema “Fieles a Nuestra Convicción, Juntos Peregrinamos a Itati”, a desarrollarse el 13 al 18 de Julio del corriente año. Allí donde la comunidad de San Luis peregrina tradicionalmente hacia la Basílica de Itatí, la cual es acompañada por otras comunidades que se movilizan de a pie, a caballo, en carretas y en vehículos particulares de Ita Ibate, Caa Cati; sumado a una gran cantidad de ciclistas de la Ciudad de Monte Caseros – Corrientes y de la ciudad de Posadas - Misiones y congregaciones de otras provincias que nos visitan.



Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección Planeamiento y Operaciones; la Dirección General de Seguridad Vial; de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito y la Dirección General de Coordinación Interior, en la Jurisdicción de las Unidades Regionales: Iº-San Luis del Palmar; VIº Ituzaingo y VIIº Saladas; entre otros organismos, han dispuesto un importante operativo de seguridad, a implementarse durante y después de la culminación de todas las actividades religiosas previstas (peregrinación y actos varios), a fin de brindar seguridad a los asistentes, peregrinos, móviles y otras personas que se desplacen durante el trayecto que comprende la peregrinación y en la localidad de Itati, principalmente por Ruta Nacional N° 12 y zonas aledañas (Ruta Provincial N°5; 9 y 20).



afectando para ello efectivos y móviles Policiales entre otros.



Teniendo en cuenta que, la peregrinación partirá desde la localidad de San Luis del Palmar, y se desplazará por rutas provinciales y nacionales hasta arribar a la Localidad de Itatí, por lo cual es menester disponer de un importante operativo de seguridad, principalmente de seguridad vial durante dicho desplazamiento, la cual tiene previsto su salida el 13 de Julio y su arribo el 14 de Julio (conforme el itinerario), para los actos centrales con motivo de la “123º Aniversario de la Coronación Pontificia de Ntra. Sra. de Itatí”, bajo el lema “Con María de Itatí, Aprendemos a Escuchar, Discernir y Misionar”, que se desarrollarán el 16 de Julio, previéndose el regreso de dichos peregrinos el 17 de Julio (salida), y su llegada a la localidad de San Luis del Palmar el 18 de Julio. Asimismo, se considerarán las distintas actividades programadas durante esos días (paradas-descanso, actos religiosos, eventos de entretenimiento, etc).



En el Plan de Seguridad, tendrán especial intervención efectivos de las distintas dependencias bajo la órbita de la Unidad Regional Iº de San Luis del Palmar que depende de la Dirección General de Coordinación e Interior, contando con la estrecha colaboración de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera (Capital) de la Dirección General de Seguridad Vial; Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito; la Unidad Regional VII- Saladas y de la Unidad Regional VII de Ituzaingó-.



Además, se efectuará las coordinaciones pertinentes con las demás Dependencias Policiales, Fuerzas de Seguridad (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, etc.,) y otras Instituciones involucradas (Iglesias, Defensa Civil, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, Municipalidades (San Luis del Palmar, Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria, etc.,), Salud Pública, entre otras



Teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que se desplazará sobre la ruta, se ha dispuesto el re direccionamiento del tránsito vehicular, por lo cual se dispondrá de puestos fijos y móviles sobre todo el recorrido e igualmente, el Personal Policial de los Controles Camineros permanentes y móviles, ubicados en la Ciudad Capital e Interior de la Provincia, informaran a los usuarios, respecto de la existencia del evento religioso, para que adopten las medidas de seguridad adecuada.















REDIRECCIONAMIENTO DEL TRANSITO



Re-dirección de circulación de camiones de carga de más de 3.500 kg, y colectivos de larga distancia, a partir del Miércoles 12 de julio de 2023, desde las 20: 00 horas y hasta el 18 de Julio del 2023, a las 20:00 en los siguientes tramos:



• Los camiones que circulan por RN. N°12, desde Posadas hacia Corrientes Capital o Resistencia y viceversa deberán hacerlo por RN. N° 118, que lleva hasta las 4 Bocas de Saladas y desde allí, retomar por Ruta Nacional N° 12, hacia Corrientes, Resistencia y otras zonas de esa región, a excepción de los vehículos de transporte de pasajeros de larga distancia que tenga destino a algún centro turístico y/o localidad dentro del tramo del recorrido de la peregrinación.



• Los vehículos de menor porte, los días 13 y 17 de julio, en el horario 19:00 A 07:00 horas, del día siguiente, a excepción de aquellos que tengan domicilio en la zona, deberán tomar otra vía alternativa de circulación a fin de resguardar la integridad de los peregrinos.



• Los camiones que, ingresan a la ciudad por el Puente Interprovincial con destino al norte o sur r del país, deberán hacerlo por Av. 3 de Abril, hasta Av. Maipú y desde allí hasta la Ruta Nacional 12, para luego dirigirse hasta su intersección con Ruta Nacional N° 118 y luego retomar por Ruta Nacional 12.



Por ello, los Controles Policiales tendrán la siguiente misión:



• Control Caminero Nº 1 (Ruta 1- Ex Balanza): Tendrá la misión de INFORMAR, a los conductores de vehículos que transitan la Ruta Nacional N°12 con sentido de circulación de Capital a Interior, de que por un tramo de la citada ruta se desplaza una peregrinación a pie, caballo y carros, para que adopten las medidas de precaución correspondientes.



• Control Caminero Nº3 (Ruta 3): Tendrá similares función al ítem anterior y además brindar información a conductores de vehículos de menor porte que tienen por destinos localidades más allá de Itatí, que pueden hacerlo por Ruta Provincial N°5 hasta con la intersección Ruta Provincial N°118, y salir nuevamente a Ruta Nacional N°12, teniendo presente que en el corriente año por las inclemencias climáticas, los vehículos de gran porte deberán re direccionar su trayecto, realizándolo por la Ruta Nacional Nº12 hasta las Cuatro Bocas Saladas, tomando la Ruta Nacional Nº118 para luego volver a la Ruta Nacional Nº12, pero en la Jurisdicción concerniente a la Unidad Regional VIº Ituzaingó, evitando de esta forma encontrarse con las columnas de peregrinos.



• Control Caminero Nº 4 (Ruta 4): Tendrá Similares funciones al ítem anterior haciendo especial hincapié sobre los vehículos de tránsito pesado, los cuales indefectiblemente deberán realizar el trayecto citado en el punto anterior.



• El Personal Policial destacado deberá requerir permanentemente a los usuarios de la vía pública, incluido los vehículos utilizados como apoyo o transporte de peregrinos, el cumplimiento de la ley de tránsito y hará observar sus normas.



• Controles Móviles: Durante el desplazamiento de la peregrinación instalará controles móviles, con equipos respectivos (Conos Led, Semáforos Móviles, Alcoholímetro y Equipos PVA (Equipo tecnológico para confección de infracciones de tránsito) etc.) que realizarán la regulación y/o re direccionando el tránsito vehicular durante el paso de la misma, dichos controles estarán instalados en los siguientes puntos:



- Ruta Nacional 12 y Provincial 9



- Ruta 12 Km. 1072 (Parador)



- Garita (Ruta Provincial 89 y 20)







Asimismo, en la Rotonda Virgen de Itatí, del 12/07/23, 20:00 horas hasta el 18/07/23, 20:00 horas, se informara que, todos aquellos vehículos de gran porte (camiones, colectivos de larga distancia, etc.), que circulen desde capital hacia interior y tenga por destino hacia la localidad de Itatí o más allá, es decir, que tenga que tomar la misma dirección que la peregrinación, los desvíen hacia Ruta Nacional 12, a fin de que tomen como vía la Ruta Nacional 118, para luego retomar la Ruta Nacional N°12, para no obstaculizar la peregrinación y evitar que los mismos demoren en su trayecto o provoquen siniestros viales; como así tampoco deberán circular por Ruta Provincial Nº5 (camiones, colectivos de larga distancia, etc.). Los colectivos de línea y otros que tengan por destino la localidad de Itatí y aquellas localidades que se encuentren durante ese trayecto, podrán circular por dicha Ruta Nacional Nº12, con la debida precaución, advirtiéndoles de que encuentra en curso la peregrinación.



Idéntico accionar, se desplegará también para las otras comunidades, como ser; Berón de Astrada, Itá Ibaté, Mburucuyá.







• ITUZAINGO-CONTROLES POLICIALES



Ruta Nacional N°12 y Ruta Nacional N°118: Se informara a todos aquellos vehículos de gran porte (camiones, colectivos de larga distancia, etc.), que circulen desde el interior hacia capital y tenga por destino la ciudad de Corrientes, o más allá, es decir, que tenga que tomar la misma dirección que la peregrinación, los desvíen por la Ruta Nacional 118, hasta retomar la Ruta Nacional N°12, para no obstaculizar la peregrinación y evitar que los mismos demoren en su trayecto o provoquen siniestros viales, teniendo especial cuidado y atención con los vehículos de gran porte, los cuales de manera indefectible deberán realizar el recorrido antes descripto, por lo que también se implementara un control policial sobre las Rutas Nacional Nº118 y Provincial Nº5, a los efectos de re direccionar el tránsito pesado sobre la citada arteria nacional, invitando a los conductores de los vehículos de gran porte que continúen su trayectoria por la Ruta Nacional Nº118 y retomen su camino en la Ruta Nacional Nº 12 (cuatro Bocas Saladas).



• SALADAS-CONTROL POLICIAL



Ruta Nacional N° 12 y Ruta Nacional N°118 (conocido como Cuatro Boca), para que todos aquellos vehículos de gran porte, que circulen desde el interior hacia capital y tenga por destino lugares más allá de Itatí, los desvíen por la Ruta Nacional 118, y luego retomen la Ruta Nacional N°12, para no obstaculizar la peregrinación y evitar que los mismos demoren en su trayecto.







SEGURIDAD DE PEREGRINOS DURANTE SU DESPLAZAMIENTO:



La peregrinación, se iniciará desde la Parroquia de San Luis del Palmar, a las 08:00 horas del 13-JUL-23, encabezado por la imagen del Santo, San Luis de Rey de Francia, y en el siguiente orden:







• Peregrinos de a pie.



• Peregrinos a Caballo.



• Peregrinos en Carretas.



• Vehículos de apoyo.



Seguridad inmediata de la peregrinación: (Esta seguridad se refiere específicamente a la marcha y ritmo de la columna de la Peregrinación, que sale de San Luis del Palmar, y recorre el itinerario.)



Delante de la peregrinación: se ubicará (a unos 4 km aprox.), un Móvil policial con balizas encendidas y equipo de señalización adecuados (conos, luces, bandoleras, chalecos refractarios, etc.), dicho vehículo policial mantendrá la distancia y actuará preventivamente ante la aparición de vehículos usuarios de la vía pública, para advertir la presencia de la peregrinación y adoptar las medidas de seguridad del caso.



Detrás de la Peregrinación, se instalará un servicio de seguridad por posta a cargo de la patrulla motorizada, con idénticas directivas a la mencionada en el punto anterior.



Al costado de la marcha de la peregrinación, se afectará Personal Policial Motoristas, a efectos de mantener una línea de ocupación (media calzada y banquina), y la restante (media calzada y banquina) para el tránsito vehicular re-direccionado, utilizando lo que circulan desde Capital hacia el interior, la media calzada asfáltica, y los que circulan desde el interior a capital utilizan la banquina.







Por todo lo expuesto, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, que tomen las precauciones del caso a efectos de evitar accidentes y caos vehicular, teniendo en cuenta que las personas que participan se desplazan de a pie, montados a caballo, en carretas y en vehículo automotor y especialmente a todos los peregrinos (caminantes y otros) que estén circulando por el trayecto que comprende la peregrinación y las zonas de desvíos establecidos, para que lo hagan extremando las medidas de seguridad y las indicaciones de las autoridades tanto las eclesiásticas como policial, quienes se hallan velando por el mantenimiento del orden y la seguridad pública.







ITINERARIO DE LA PEREGRINACIÓN (DESCANSOS PREVISTOS):







SALIDA



13- Julio-2023







06:00 hs. Control de acceso a San Luis del Palmar, impedir que los montados cruzar el puente antes que la imagen.



08:00 hs. Cortes de las calles Rivadavia – 9 de Julio – San Luis hacia Ruta Provincial 5, salida de la peregrinación hacia la Basílica de Itatí, inicia motorizada de la Policía de Corrientes, Bomberos, Carro de Sonido, Imagen San Luis Rey de Francia y demás imágenes; siendo el orden: Caminantes – Montados – Carros – Automóviles.



08:30 hs. Liberación de las calles hacia Ruta Provincial 5



09:00 hs. Parada en la Capilla San Pedro – Ruta Provincial 9 (10 minutos)



11:00 hs. Llegada al acceso de Paso de la Patria (RP9 y RN 12)



12:30 hs. Llegada a San Cosme, pasando la Laguna Totora – Almuerzo (1 hs.)



13:30 hs. Partida hacia el Paradero del Peregrino



16:00 hs. Llegada al Parador (Ruta Nacional Nº12, kilómetro Nº1072)– donde se tiene previsto la realización de una Misa de campaña, a la cual se prevé la asistencia de Autoridades Provinciales e invitados especiales, luego se sirve una cena y festival para después pernoctan en el lugar.







14- Julio-2023 • PERMANENCIA EN LA LOCALIDAD DE ITATI:







08:00 hs. Salida de la peregrinación hacia la Basílica de Itatí.



12:00 hs. Llegada a Ramada Paso (Paraje Chilecito - entre los kilómetros Nº1083/1055 - Almuerzo (1 hs)



13:00 hs. Partida de la peregrinación tramo final hacia la Basílica de Itatí



16:00 hs. Llegada de la peregrinación a la Basílica de Itatí, donde serán recibidos por las Autoridades eclesiásticas locales



Los días 15 y 16 de Julio permanecen en la Localidad de Itatí, para participar de los actos centrales de la Coronación Pontificia de Ntra. Sra. de Itatí, al respecto se implementará un plan de servicio especial en aquella localidad, que también estará supervisado por el Jefe de Servicio.







REGRESO







17- Julio-2023







08:00 hs. Retorno de la peregrinación a San Luis del Palmar



11:30 hs. Llegada a Ramada Paso (entre los kilómetros Nº1078/1080 aprox.) – Almuerzo (1,30 hs)



13:00 hs. Partida hacia el Parador del Peregrino



16:00 hs. Llegada al Parador del Peregrino para pernoctar







18- Julio-2023







08:00 hs. Partida del Parador del Peregrino hacia San Luis del Palmar



12:00 hs. Llegada al acceso de Paso de la Patria (a unos 400 metros del Boquerón) –Almuerzo (1 hs.)



13:30 hs. Partida hacia San Luis del Palmar



16:00 hs. Llegada de la peregrinación en San Luis del Palmar, donde se celebra una Misa.







RECOMENDACIONES



RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN LA 123° PEREGRINACIÓN DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA DE SAN LUIS DEL PALMAR A LA BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DE ITATI.-



• • Mantener el orden de la peregrinación en el tránsito establecido por los organizadores: carro de sonido, Santo Patrono, peregrinos a pie, ambulancia, peregrinos a caballo, carretas, vehículos de apoyo; respetando los lugares asignados y de esa manera no entorpecer el desplazamiento.



• • Para mejor fluidez del tránsito, los vehículos de apoyo evitarán estacionar en la banquina del sentido contrario al de la peregrinación. Asimismo, estos vehículos deberán estacionarse correctamente, a fin de no obstruir la banquina por donde transitan los peregrinos, haciéndolo sobre los accesos que se encuentran fuera de la misma.



• • En todo momento, los peregrinos deberán utilizar únicamente la calzada derecha, dejando la otra calzada para el desplazamiento de los vehículos que no participan del evento.



• • Los feligreses, que se desplacen por cualquier medio, durante toda la peregrinación deberán respetar las indicaciones de seguridad y no sobrepasar la línea media de la ruta.



• • En ningún caso se permitirá la circulación vehicular en doble fila, evitando de este modo el congestionamiento vehicular.



• • Los menores que cabalguen deberán ir acompañados por personas mayores que sean responsables de su seguridad.



• • Los que circulen en motocicleta o bicicleta, deberán hacerlo con la totalidad de los elementos de seguridad (casco) y con chaleco refractario.



• • Los peregrinos montados deberán desplazarse en todo momento por la banquina de la Peregrinación (derecha), respetando siempre las indicaciones del personal policial destacado en los distintitos controles fijos y móviles policiales.



• A fin de evitar inconvenientes que afecten a la seguridad, la



• columna de peregrinos deberá desplazarse de la forma más compacta posible, evitando dispersiones lo que provocan desorganización y descontrol.



• • Se recomienda especialmente, la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas, ya que el exceso ocasiona numerosos inconvenientes, muchas veces con consecuencias trágicas.



• • Las cantinas móviles, en ningún caso, podrán estacionarse en las banquinas, ya que ello ocasiona numerosos inconvenientes, tanto de organización como de seguridad.



• • Durante el proceso de acampe en el Parador del Peregrino, se deberá evitar la obstaculización del acceso al mismo. Asimismo, deberán respetar el perímetro fijado por el personal policial para lo cual optimizará la ocupación de espacios dentro de ese perímetro (comprendido desde el kilómetro 1070 en cercanías del domicilio de la familia BAEZ, y el kilómetro 1074 ambos de la Ruta Nacional Nº12, el que será señalizado con un semáforo móvil)



• • En todo momento durante el acampe se deberá mantener una convivencia pacífica, respetando a los demás feligreses. No producir ruidos molestos después de las 01:00 hs, procurando el descanso correspondiente de los demás participantes del evento religioso.



• • Debido a la multitudinaria concurrencia de público de todo tipo, durante la estadía de los Peregrinos en Itati, deberán prestar especial atención al cuidado de sus pertenencias personales.



• • LOS PEREGRINOS QUE ASISTEN A ESTA IMPORTANTE MUESTRA DE FE DEBERÁN HACERLO CON LA MÁXIMA COOPERACIÓN, RESPONSABILIDAD Y RESPETO.







SEGURIDAD VIAL



• Los automovilistas ajenos al movimiento religioso, deberán circular con prudencia, respeto a las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por el personal policial través de los



• distintos puestos fijos y móviles y la totalidad de las documentaciones correspondientes.



• • Los rodados deberán poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.







• • Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.







• • No exceder las velocidades permitidas.







• • Uso obligatorio de las luces bajasen forma permanente.



• • Respetar las señalizaciones y mantener la distancia de frenado en ruta (2 segundos).







• • A los motociclistas se les exigirá, además de las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor como el acompañante.







• • Los menores de diez años deben viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados, los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.







RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA LOS VECINOS QUE PARTICIPAN DE LA 123° PEREGRINACIÓN DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA DE SAN LUIS DEL PALMAR A LA BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DE ITATI, A FIN DE PREVENIR DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD.-







• • Extremar las medidas de seguridad en los domicilios, reforzando los dispositivos utilizados para tal fin, como ser la colocación de cerraduras más resistentes, utilización de candados, sistemas de alarmas, animales, etc.







• • Procurar la colaboración del vecino no participante del evento, para que permanezca alerta a fin de dar aviso en forma inmediata sobre la presencia de personas extrañas, que pueden resultar sospechosas.







• Procurar a conformación de foros vecinales de alerta (comunicaciones de alerta, whatsapp, mensajes, etc), a fin de dar aviso a la Policía sobre presuntos hechos delictivos.







• • De ser posible, en caso de concurrencia masiva de familias de un mismo barrio, procurar la presencia de caseros y/o serenos, a fin de reforzar la prevención policial.







• • En caso de tomar conocimiento sobre un presunto hecho delictivo, en cualquier momento de su ejecución, se deberá dar aviso en forma inmediata a las autoridades policiales, por los medios que crean más idóneos o convenientes, llamando a las Unidades Policiales o alertar al personal policial de recorrida.



• • Procurar una conveniente iluminación de los hogares (interna y externa) y calles, a fin de lograr una óptima visibilidad de las viviendas que se encuentren desocupadas.



Política La Corte Suprema rechazó tomar la causa sobre la impugnación a Jorge Macri

A diferencia de los casos de San Juan y La Rioja donde invalidó las candidaturas de los postulantes peronistas, la Corte Suprema no analizará las impugnaciones contra Jorge Macri. INVICO Despidos y dudas sobre los galpones que eran de EPAM

Tras el cierre del programa social de ayuda mutua para la construcción de viviendas sociales, luego de 40 años de existencia, al menos habrá 20 despidos y se desconoce qué pasará con los materiales y galpones. La Provincia CICLISTAS SE DIRIGEN A LA BASÍLICA DE ITATÍ

Juan Virilli dijo a Cadena de Radios que los ciclistas salieron ayer desde Monte Caseros,en mi caso me sumaré el sabado,ya son 13 años."El corazón te llama,ayer veía la foto de los que ya empezaron y uno dice por qué no estoy ahí". Política LA PROVINCIA PONE EN VALOR LA IGLESIA NAZARENO Y RESTAURA CON TECNOLOGÍA DE PUNTA SU CAMPANARIO

El Gobierno Provincial avanza con la refacción de la iglesia "Nazareno de la Compañía de Jesús", ubicada en el centro de la capital correntina. Política "PEDIMOS 2 O 3 DÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO COMO COMPENSACIÓN A LOS CIUDADANOS"

Agustín Paye, miembro de la defensoría de los vecinos de Corrientes, habló con Cadena de Radios respecto de un pedido urgente al intendente por la problemática que surgió debido a los paros nacionales y provinciales por parte de las empresas.