"PEDIMOS 2 O 3 DÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO COMO COMPENSACIÓN A LOS CIUDADANOS"

Jueves, 13 de julio de 2023

Agustín Paye, miembro de la defensoría de los vecinos de Corrientes, habló con Cadena de Radios respecto de un pedido urgente al intendente por la problemática que surgió debido a los paros nacionales y provinciales por parte de las empresas.

Paye destacó que esta situación no es nueva, ya que en 2018 la ciudad experimentó inconvenientes similares y se presentó una solicitud similar desde la defensoría. Según Paye, el intendente tiene las herramientas necesarias para tomar la decisión que considere conveniente. "Puede revocar el contrato de recesión, puede hacer una convocatoria a licitación nueva" explicó a este medio.



En caso de que estas acciones no se lleven a cabo y la desición no se la esperada, la defensoría solicitará al intendente que hable con las empresas de colectivos afectadas, y compence de manera justa por el daño ocasionado a los ciudadanos. Paye reconoce que calcular el daño causado en situaciones múltiples resulta difícil, pero propone como compensación mínima ofrecer de 2 a 3 días de transporte gratuito.



En cuanto a los plazos para obtener una respuesta, Paye aclara que no se ha establecido un plazo específico, ya que la municipalidad carece de una ordenanza regulatoria. A diferencia del defensor del pueblo, la defensoría de los vecinos no cuenta con una ley que estipule un plazo de respuesta de tres días hábiles.



Proyecto de ley contra los ruidos molestos

En otro tema relacionado, Paye comenta que se ha logrado un avance positivo en el proyecto de ley contra los ruidos molestos, que ya cuenta con media sanción. Corrientes cuenta con una comisaría específica para contravenciones, y según Paye, este sería el organismo adecuado para abordar el problema de los ruidos molestos en las viviendas, a las cuales la municipalidad ya no puede acceder para solucionar el problema.



Paye expresó su preocupación por aquellos vecinos que, de manera reiterada, hacen funcionar sus domicilios como boliches o generan disturbios en las calles, ocasionando múltiples problemas a los demás. En busca de una convivencia saludable, el defensor de los vecinos destacó la necesidad de contar con una herramienta que permita a la policía actuar con sus derechos y brindar soluciones efectivas en estos casos problemáticos.



Con el avance de este proyecto de ley, se espera cubrir este espacio que genera conflictos para los vecinos de Corrientes y garantizar un entorno más tranquilo y armonioso contó Paye.







R: Ivroud Lucas.-