EL CAPITÁN DE LOS ALL BLACKS AGREDIÓ A UN NIÑO QUE INVADIÓ LA CANCHA Martes, 11 de julio de 2023 Los Pumas arrancaron su preparación para el Mundial de Francia 2023 con una dura derrota ante Nueva Zelanda por 41 a 12 en la primera jornada del Rugby Championship. El estadio Malvinas Argentinas de Mendoza fue la sede del duelo ante los All Blacks y la controversia arrancó en la previa cuando el combinado oceánico estaba por comenzar a hacer el clásico haka. Sin embargo, un joven ingresó al campo de juego para ver de cerca a los protagonistas y los celulares captaron el polémico momento.



Los agentes de seguridad comenzaron a perseguir al individuo que logró meterse al césped y el primero en intentar detener al invasor fue el capitán Sam Cane. El neozelandés, con el dorsal número 7 en su espalda, midió el recorrido del responsable de la tardanza del inicio del partido y le propinó una patada que lo hizo caer al suelo. Su participación no fue suficiente ya que el joven se recuperó rápidamente y continuó su carrera durante varios metros más antes de ser retenido.



La actitud del rugbier fue rechazada por el público argentino que filmó la acción desde las tribunas y comenzó a abuchear al integrante de los Kiwis por su accionar. Ya en el partido, Nueva Zelanda se impuso con facilidad en la primera fecha y parece que recuperaron su mejor forma en un momento trascendental del calendario. Aunque su victoria sobre Argentina fue impresionante, los All Blacks son conscientes del desafío que les espera en la segunda ronda contra los Springboks.



Minutos más tarde de la finalización del encuentro, Sam utilizó sus redes sociales para hablar sobre el tema que lo envolvió en la previa. “Hoy antes del partido alguien entró a la cancha y considero como un error el haber participado para intentar detenerlo. Reconozco que no era mi rol y está fuera de mi carácter actuar de esa manera. Lo siento mucho y estoy decepcionado de mi accionar. Estoy haciendo lo mejor para contactarme con el individuo para pedirle disculpas y hacer las cosas bien”, comenzó en su perfil de Instagram.



Y agregó al respecto del pedido de perdón que logró realizar de manera personal: “Actualización: luego de recibir ayuda de muchas buenas personas, pude contactarme con Román. Tuve un buen momento con él y sus amigos. Estoy contento de haber podido dejar todo en buenos términos”. El próximo encuentro de Los Pumas será el próximo 15 de julio frente a Australia en el CommBank Stadium de Sídney y luego cerrará su participación ante Sudáfrica el 29 del mismo mes en el Ellis Park de Johannesburgo.