ACHITTE PROPONE QUE PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO PAGUEN ESTACIONAMIENTO Lunes, 10 de julio de 2023 El concejal Eduardo "Paco" Achitte (UCR) en dialogo con Cadena de Radios se refirió a la Ordenanza que "habrá que actualizar porque en uno de sus items da lugar a un estacionamiento reservado para una persona con discapacidad" "Pero habría que agregar que en un radio no mayor a los 100 metros de su domicilio para que no paguen ningun canon.Lo mismo para los vehículos adaptados",mencionó.



En sus declaraciones "Paco" Achitte mencionó el sinnúmero de casos de discapacidad que se generan como consecuencia de los accidentes de tránsito.



Se habla en promedio un 12 por ciento de discapacidades en Capital,es un gran número y cada vez lamentablemente hay más.



R:Clara Gonzàlez.-